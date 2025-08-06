Уиткофф в Москве, "воздушное перемирие", санкции: главное в канун дедлайна Трампа

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву за день до дедлайна, установленного Кремлю американским лидером. Путин, вероятно, готовит предложение о "тишине в небе", а Трамп открыто давит на союзников России.

Что известно о визите Уиткоффа в Москву, слухи о "воздушном перемирии" и возможных санкциях США и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Почему визит Виткоффа в Москву - "последний шанс" для Путина?

Что известно о слухах по "воздушному перемирию" и почему Кремль может пойти на это?

Какие санкции готовят США, если Россия не согласится на прекращение огня?

Действительно ли Путин готов к уступкам?

Как Трамп ставил дедлайн для Кремля и что стоит за его ультиматумом?

Уиткофф в Москве

Сегодня утром около 07:00 по киевскому времени начали появляться сообщения, что самолет спецпосланника Трампа сел в московском аэропорту "Внуково". Позже источники Reuters подтвердили, что Уиткофф действительно уже находится в Москве.

Американского чиновника встретил посланник России по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

По данным собеседников информационного агентства, Уиткофф встретится с российским руководством уже сегодня.

Перед этим в Кремле не исключали, что российский диктатор Владимир Путин встретится со спецпредставителем Трампа.

Таким образом, это будет пятый визит Уиткоффа в Россию, до этого он ее посещал 12 февраля, 13 марта, 11 апреля и 25 апреля.

От результата встречи Виткоффа зависит, пойдут ли США на ужесточение санкций в отношении России.

"Посмотрим, что произойдет в течение следующего достаточно короткого периода времени. У нас завтра (речь идет о среде, 6 августа - ред.) встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Тогда и решим", - сказал вчера Трамп.

Впрочем, Reuters со ссылкой на источники писало, что Путин вряд ли согласится пойти на уступки, поскольку настроен полностью захватить четыре области Украины.

Западные агентства пишут, с другой стороны, глава Кремля может предложить перемирие в воздухе (пауза в атаках дронами и ракетами), чтобы угодить Трампу и избежать вторичных тарифов и санкций от США.

Как рассказали Bloomberg неназванные источники, визит Уиткоффа в Москву фактически "последняя возможность достичь соглашения с Трампом, даже если шансы на успех невелики".

Примечательно, что в специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует посетить Украину. Об этом РБК-Украина рассказали источники, которые отметили, что дата его визита еще не определена.

Зеленский говорил с Трампом

Примечательно, что накануне визита Уиткоффа в Москву президенты Украины и США провели телефонный разговор. Зеленский по итогам разговора с коллегой в своем вечернем обращении напомнил, что Киев по-прежнему поддерживает американское предложение немедленного прекращения огня.

Украинский лидер обратил внимание, что в войне с РФ было много разных форматов того, как можно прекратить убийства и все эти попытки враг срывал.

"Мы говорили и предлагали России тишину в небе - отсутствие таких ударов ракет и дронов и вообще по гражданской инфраструктуре, и конкретно отсутствие ударов по энергетике. Все это нарушалось россиянами", - напомнил Зеленский.

Угрозы Трампа в сторону РФ

Трамп в дальнейшем проявляет все большее разочарование главой Кремля и в последнее время усилил риторику в отношении Москвы. В конце июля он дал Путину дедлайн в 50 дней, чтобы пойти на сделку по завершению войны в Украине, а затем резко сократил его.

Таким образом, 8 августа истекает 10-дневный срок, о котором объявил Трамп. Он также заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с российским диктатором.

Ультиматум главы Белого дома заключается в том, что до этой пятницы Кремль должен согласиться на прекращение огня в Украине, иначе США введут дополнительные санкции против Москвы и вторичные ограничения для стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп вчера высказал мнение, что если цены на энергоносители упадут достаточно сильно, то Путин "перестанет убивать людей".

"Путин перестанет убивать людей, если мы снизим цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика в плачевном состоянии", - подчеркнул Трамп.

Какие санкции готовят США

Решение о том, какие расходы навязать России, Трамп, вероятно, примет после возвращения своего спецпосланника из Москвы, сказал Financial Times человек, близкий к администрации президента США.

"Это зависит от того, что Уиткофф привезет с собой. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп разозлится", - сказал изданию источник.

По информации журналистов, Белый дом в частности рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота" нефтяных танкеров, если президент Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы.

При этом сам Трамп заявлял, что рассматривает возможность введения 100-процентных тарифов в отношении торговых партнеров России (среди них Китай и Индия). Впрочем, пока он ввел 25% пошлин на импортные товары из Индии.

Причина заключается в том, что Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти. К тому же вчера Трамп пригрозил, "существенное" увеличение пошлин для Индии.

"Они подпитывают военную машину. И если они собираются это делать, то я не буду счастлив", - отметил Трамп.

Более того, напомним, что в Сенате США уже давно лежит двухпартийный законопроект о санкциях против РФ.

Еще в начале апреля группа из 50 американских сенаторов, возглавляемая республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, внесла законодательную инициативу, которая предусматривает введение жестких ограничений в случае срыва Кремлем мирных переговоров по Украине.

В документе, в частности, предусмотрены как первичные, так и вторичные санкции. Среди самых радикальных мер - установление 500% тарифов на импорт российской нефти и нефтепродуктов для тех стран, которые продолжают их закупать.