"Возможны изменения позиции сторон": Зеленский обсудил с Рютте переговоры Украины с США и РФ

Суббота 21 февраля 2026 15:49
"Возможны изменения позиции сторон": Зеленский обсудил с Рютте переговоры Украины с США и РФ Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Среди тем были мирные переговоры, в которых могла измениться позиция сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Читайте также: Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского

Зеленский проинформировал, что вместе с Рютте скоординировал позиции "по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы". По его словам, во многом взгляды совпадают.

"Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и то, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте ситуации в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL.

"Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку!", - резюмировал глава государства.

Мирные переговоры

Напомним, что 17 и 18 февраля в швейцарской Женеве прошел третий раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

По данным CNN, военные переговорщики достигли "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня.

В то же время политические переговоры оставались напряженными, а по данным Axios - они вообще зашли в тупик из-за позиций, представленных главой делегации РФ Владимиром Мединским. Что именно он сказал, неизвестно, однако известно, что РФ до сих пор настаивает на выводе украинских войск с Донбасса, на что Киев не соглашается.

Владимир Зеленский вчера проинформировал, что реальные возможности завершить войну достойно - остаются. Он отметил, что пока рано говорили о позитиве, но в ближайшие дни будет определение с обменом.

В то же время стороны признали, что в случае прекращения огня его мониторингом будут заниматься прежде всего США. Также Зеленский подтвердил, что в вопросе территорий и Донбасса согласия не достигнуто.

Следующая встреча ожидается тоже в Женеве в ближайшие 10 дней.

