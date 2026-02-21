"Возможны изменения позиции сторон": Зеленский обсудил с Рютте переговоры Украины с США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Среди тем были мирные переговоры, в которых могла измениться позиция сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский проинформировал, что вместе с Рютте скоординировал позиции "по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы". По его словам, во многом взгляды совпадают.

"Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и то, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте ситуации в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL.

"Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку!", - резюмировал глава государства.