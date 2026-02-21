"Возможны изменения позиции сторон": Зеленский обсудил с Рютте переговоры Украины с США и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Среди тем были мирные переговоры, в которых могла измениться позиция сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Читайте также: Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского
Зеленский проинформировал, что вместе с Рютте скоординировал позиции "по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы". По его словам, во многом взгляды совпадают.
"Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и то, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте ситуации в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL.
"Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку!", - резюмировал глава государства.
Мирные переговоры
Напомним, что 17 и 18 февраля в швейцарской Женеве прошел третий раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией.
По данным CNN, военные переговорщики достигли "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня.
В то же время политические переговоры оставались напряженными, а по данным Axios - они вообще зашли в тупик из-за позиций, представленных главой делегации РФ Владимиром Мединским. Что именно он сказал, неизвестно, однако известно, что РФ до сих пор настаивает на выводе украинских войск с Донбасса, на что Киев не соглашается.
Владимир Зеленский вчера проинформировал, что реальные возможности завершить войну достойно - остаются. Он отметил, что пока рано говорили о позитиве, но в ближайшие дни будет определение с обменом.
В то же время стороны признали, что в случае прекращения огня его мониторингом будут заниматься прежде всего США. Также Зеленский подтвердил, что в вопросе территорий и Донбасса согласия не достигнуто.
Следующая встреча ожидается тоже в Женеве в ближайшие 10 дней.