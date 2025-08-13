Встреча Трампа с Путиным: США временно отменили часть санкций против РФ

Министерство юстиции США временно отменило часть финансовых ограничений для России для организации встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Решение принято на основании лицензии 125 "О разрешении на осуществление операций, связанных со встречами между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации на Аляске".

В соответствии с документом, Минюст временно разрешил России проводить транзакции, необходимые для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске.

В то же время, полной разблокировки российских активов не произойдет, а все остальные санкционные ограничения остаются в силе.

Разрешение действует до 20 августа и касается только тех действий, которые непосредственно связаны с проведением переговоров.