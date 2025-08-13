ua en ru
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие

США, Среда 13 августа 2025 19:39
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести вторую встречу - с участием президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина - если саммит на Аляске "пройдет хорошо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа в центре Кеннеди.

"Если первая встреча пройдет хорошо, то вторая встреча будет быстро, я бы хотел провести ее почти мгновенно - между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был", - сказал он.

Президент США добавил, что саммит на Аляске может создать хорошие предпосылки для второй встречи. Но она может не состояться, если Путин будет настаивать на своих условиях.

"Может и не быть второй встречи, если я почувствую, что ее не надо проводить, потому что я не услышу ответов, которые я должен услышать, тогда у нас не будет второй встречи", - сказал он.

Трамп добавил, что очень хорошо оценивает разговор, который сегодня он провел с Зеленским и европейскими лидерами.

"Очень хороший разговор. Я бы оценил на десятку", - отметил американский президент.

Встреча Трампа и Путина встретится с Путиным

Напомним, в пятницу, 15 августа, Трамп встретится на Аляске с Путиным. Встреча пройдет на военной базе США. Трамп хочет договариваться с главой Кремля о прекращении огня между Украиной и Россией.

На фоне этого CBS News со ссылкой на источники написало, что встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться уже в конце следующей недели. По данным издания, американские власти работают над местом для такого трехстороннего саммита.

Интересно, что Трамп 13 августа обрушился с критикой на СМИ, которые разместили негативные публикации относительно его предстоящей встречи с Путиным. Трамп назвал их "фейковыми новостями". Сами же публикации появились на фоне опасения того, что во время встречи Путину удастся повлиять на Трампа.

