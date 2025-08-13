ua en ru
Зустріч Трампа з Путіним: США тимчасово скасували частину санкцій проти РФ

Середа 13 серпня 2025 23:29
Зустріч Трампа з Путіним: США тимчасово скасували частину санкцій проти РФ Фото: президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство юстиції США тимчасово скасувало частину фінансових обмежень для Росії для організації зустрічі президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Рішення ухвалене на підставі ліцензії 125 "Про дозвіл на здійснення операцій, пов'язаних із зустрічами між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації на Алясці".

Згідно з документом, Мін'юст тимчасово дозволив Росії проводити транзакції, необхідні для організації зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом на Алясці.

Водночас, повного розблокування російських активів не відбудеться, а всі інші санкційні обмеження залишаються чинними.

Дозвіл чинний до 20 серпня і стосується лише тих дій, що безпосередньо пов’язані з проведенням переговорів.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

В п'ятницю, 15 серпня, президенти США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін проведуть зустріч на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

На переговорах Трамп розраховує домовитися з російським лідером про припинення вогню між Росією та Україною.

Водночас, президент США не впевнений, що зможе вмовити Путіна припинити обстріли тилових населених пунктів та вбивства в Україні.

За інформацією ЗМІ, на переговорах Путін може запропонувати визнати частину окупованих територій російськими, в обмін на вивід військ з інших окупованих районів.

Водночас, президент Зеленський заперечив вивід ЗСУ з двох східних областей в обмін на припинення вогню.

В разі успішної зустрічі на Алясці, Трамп готовий провести тристоронню зустріч за участі Путіна і Зеленського. Вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

