ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога

Киев, Четверг 30 октября 2025 19:03
UA EN RU
Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.

Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Николай Грабик.

Более детальную информацию Грабик не раскрыл.

Дело Кудрицкого

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило о подозрении львовскому бизнесмену и бывшему руководителю "Укрэнерго".

Как сообщили источники РБК-Украина, подозрения касаются бизнесмена Игоря Гринкевича, который уже находится в СИЗО по делу о махинациях с военными закупками, и экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Следствие считает, что именно Гринкевич организовал схему, а Кудрицкий, занимая в 2018 году должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго", вступил с ним в сговор.

По данным ГБР, в результате тендеров между "Укрэнерго" и частной компанией было заключено два договора на сумму более 68 млн гривен.

После этого подрядчику перечислили аванс - свыше 13,7 млн гривен, которые фигуранты присвоили, не намереваясь выполнять условия контрактов.

В бюро отметили, что участники сделки пытались легализовать полученные средства, совершая финансовые операции, чтобы придать им вид законных.

Гринкевичу объявлено подозрение по статьям, связанным с мошенничеством, подделкой документов и отмыванием доходов.

Кудрицкого задержали по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вчера, 29 октября, суд избрал Кудрицкому меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 13,7 млн гривен. Адвокат Николай Грабик обещал, что сторона защиты будет подавать апелляцию.

Уже сегодня, 30 октября, стало известно, что за Кудрицкого внесли залог.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Суд Мера пресечения
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине