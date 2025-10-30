Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога

Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.

Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Николай Грабик.

Более детальную информацию Грабик не раскрыл.

Дело Кудрицкого

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило о подозрении львовскому бизнесмену и бывшему руководителю "Укрэнерго".

Как сообщили источники РБК-Украина, подозрения касаются бизнесмена Игоря Гринкевича, который уже находится в СИЗО по делу о махинациях с военными закупками, и экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Следствие считает, что именно Гринкевич организовал схему, а Кудрицкий, занимая в 2018 году должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго", вступил с ним в сговор.

По данным ГБР, в результате тендеров между "Укрэнерго" и частной компанией было заключено два договора на сумму более 68 млн гривен.

После этого подрядчику перечислили аванс - свыше 13,7 млн гривен, которые фигуранты присвоили, не намереваясь выполнять условия контрактов.

В бюро отметили, что участники сделки пытались легализовать полученные средства, совершая финансовые операции, чтобы придать им вид законных.

Гринкевичу объявлено подозрение по статьям, связанным с мошенничеством, подделкой документов и отмыванием доходов.

Кудрицкого задержали по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вчера, 29 октября, суд избрал Кудрицкому меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 13,7 млн гривен. Адвокат Николай Грабик обещал, что сторона защиты будет подавать апелляцию.

Уже сегодня, 30 октября, стало известно, что за Кудрицкого внесли залог.