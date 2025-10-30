Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ

В ночь на 30 октября Россия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине , применив ракеты "Калибр", Х-101, "Кинжал" и ударные дроны "Шахеды". Основной целью стали западные области и города, а именно - объекты энергетики.

РБК-Украина в материале ниже собрало главное о ночной атаке.

Главное:

Россия осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Применены ракеты "Калибр", Х-101, "Кинжал" и много "Шахедов".

Основные цели - теплоэлектростанции и энергетические объекты в западных регионах.

Во всех областях плановые отключения света.

Серьезно повреждено оборудование ТЭС, ведутся восстановительные работы.

Это уже третья массированная атака на энергетические объекты в октябре.

Главный удар - энергетика

Враг начал свою атаку ударными дронами-камикадзе. Воздушные силы ВСУ писали о пусках "Шахедов" врагом еще со вчерашнего вечера. Под ударом была Черниговщина.

Уже после 3:00 Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с моря - часть ударила по Запорожью и Днепропетровщине, другие полетели на запад. По данным мониторинговых каналов, "Кинжалы" атаковали Ладыжин (Винницкая область), впоследствии удары фиксировали в направлении Бурштына (Ивано-Франковская область), Добротвора и Стрыя (Львовская область).

Под угрозой были также Смела, Канев, Черновцы, Тернополь и Львов. Под утро во Львове и Ивано-Франковской области начались перебои со светом.

Позже министр энергетики подтвердила - Россия снова нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Сначала во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. После 6:40 ракеты исчезли с радаров, однако "Шахеды" продолжили атаку, в частности на энергетические объекты в Ладыжине, Добротворе и Бурштыне. В последнем местные Телеграмм-каналы писали о серии взрывов.

Уже около 08:00 стало известно, что вместо аварийных отключений по всей Украине ввели графики плановых отключений электричества.

По информации ДТЭК, Россия снова атаковала теплоэлектростанции в разных регионах Украины, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Идет работа над устранением последствий.

Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

Уже в 10.20 Минэнерго заявило, что почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины.

В то же время, существует вероятность их возвращения в течение суток. Поэтому нужно следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона.

В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Последствия по регионам

В Киеве около 01:00 объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов. Работала ПВО. Позже опасность уже была объявлена из-за ракетной угрозы.

О попадании или падении обломков в Киеве не сообщалось.

Киевская область

Тем временем в Киевской области, а именно в Борисполе пострадала 35-летняя женщина.

Всего в области последствия вражеской атаки в двух районах:

В Бориспольском районе повреждены 7 частных домов, здания предприятия, в трех многоэтажках выбиты окна. Повреждены 9 автомобилей и 8 автобусов, 2 автомобиля уничтожены.

В Белоцерковском районе поврежден один частный дом.