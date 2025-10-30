ua en ru
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ

Четверг 30 октября 2025 10:17
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ Фото: энергетика Украины в ночь на 30 октября была под массированным ударом врага (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 30 октября Россия осуществила масштабный комбинированный удар по Украине, применив ракеты "Калибр", Х-101, "Кинжал" и ударные дроны "Шахеды". Основной целью стали западные области и города, а именно - объекты энергетики.

РБК-Украина в материале ниже собрало главное о ночной атаке.

Главное:

  • Россия осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
  • Применены ракеты "Калибр", Х-101, "Кинжал" и много "Шахедов".
  • Основные цели - теплоэлектростанции и энергетические объекты в западных регионах.
  • Во всех областях плановые отключения света.
  • Серьезно повреждено оборудование ТЭС, ведутся восстановительные работы.
  • Это уже третья массированная атака на энергетические объекты в октябре.

Главный удар - энергетика

Враг начал свою атаку ударными дронами-камикадзе. Воздушные силы ВСУ писали о пусках "Шахедов" врагом еще со вчерашнего вечера. Под ударом была Черниговщина.

Уже после 3:00 Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с моря - часть ударила по Запорожью и Днепропетровщине, другие полетели на запад. По данным мониторинговых каналов, "Кинжалы" атаковали Ладыжин (Винницкая область), впоследствии удары фиксировали в направлении Бурштына (Ивано-Франковская область), Добротвора и Стрыя (Львовская область).

Под угрозой были также Смела, Канев, Черновцы, Тернополь и Львов. Под утро во Львове и Ивано-Франковской области начались перебои со светом.

Позже министр энергетики подтвердила - Россия снова нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Сначала во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. После 6:40 ракеты исчезли с радаров, однако "Шахеды" продолжили атаку, в частности на энергетические объекты в Ладыжине, Добротворе и Бурштыне. В последнем местные Телеграмм-каналы писали о серии взрывов.

Уже около 08:00 стало известно, что вместо аварийных отключений по всей Украине ввели графики плановых отключений электричества.

По информации ДТЭК, Россия снова атаковала теплоэлектростанции в разных регионах Украины, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Идет работа над устранением последствий.

Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

Уже в 10.20 Минэнерго заявило, что почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины.

В то же время, существует вероятность их возвращения в течение суток. Поэтому нужно следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона.

В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Последствия по регионам

В Киеве около 01:00 объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов. Работала ПВО. Позже опасность уже была объявлена из-за ракетной угрозы.

О попадании или падении обломков в Киеве не сообщалось.

Киевская область

Тем временем в Киевской области, а именно в Борисполе пострадала 35-летняя женщина.

Всего в области последствия вражеской атаки в двух районах:

  • В Бориспольском районе повреждены 7 частных домов, здания предприятия, в трех многоэтажках выбиты окна. Повреждены 9 автомобилей и 8 автобусов, 2 автомобиля уничтожены.
  • В Белоцерковском районе поврежден один частный дом.
Фото: последствия вражеской атаки по Киевщине этой ночью (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Запорожье

По Запорожью враг бил ракетами и беспилотниками.

В результате удара по городу ранены по меньшей мере 15 человек, в том числе шестеро маленьких детей, заявили в ОВА. Но количество пострадавших постоянно растет.

Спасатели подтвердили информацию, что под завалами находится человек.

Есть повреждения домов и попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей. Пострадали и объекты инфраструктуры.

Фото: в Запорожье уничтожено общежитие (t.me/zoda_gov_ua)

Днепр

Враг атаковал Днепр ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет.

Беспилотниками агрессор попал по Покровской и Николаевской громадам Синельниковского района. Возникли пожары. Повреждены инфраструктура и частные дома.

По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская громады. Без жертв.

Фото: в Днепре враг направил ракету по объекту инфраструктуры (t.me/dsns_telegram)

Николаевщина

Вследствие вражеской массированной атаки в Николаевской области зафиксированы обесточивания. По данным "Укрзализныци", некоторые пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками. Ведутся работы по восстановлению.

Пострадавших нет.

Ладыжин

Из-за российской атаки Ладыжин (Винницкая область), где находится ТЭС, остался без тепла и воды.

По словам секретаря горсовета Александра Коломийца, специалисты сейчас запускают дворовые колонки и организовывают подвоз технической воды. Также готовят альтернативную систему теплоснабжения.

Детсады временно не работают.

В ОВА позже сообщили, что Винницкая область сегодня оказалась под массированной атакой. В результате прилетов есть повреждения гражданской и критической инфраструктуры, жилых домов, транспорта. 4 взрослых получили травмы легкой и средней степеней тяжести и 1 ребенок 7 лет, который в тяжелом состоянии.

Сейчас происходит тушение пожаров. Постепенно восстанавливается электроснабжение в области.

Ивано-Франковская область

На рассвете враг нанес массированный удар по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья, заявили в ОГА.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Также известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения.

Что касается самого Ивано-Франковска, то там без последствий.

"На территории общины все спокойно! Повреждений нет! Водоснабжение и включение теплоснабжения без перебоев! Что касается света, то возможны почасовые отключения!", - сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По словам главы ОВА Светланы Онищук, на рассвете враг нанес массированный удар по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья. Подробностей она не привела.

Бурштын

Местные Телеграм-каналы сообщали о десятках взрывов в городе Бурштын, возле которого расположена Бурштынская ТЭС - это крупнейшая теплоэлектростанция на западе Украины и одна из самых мощных в стране. Она обеспечивает светом 3 млн потребителей в Закарпатской, частично Ивано-Франковской и Львовской областях.

ТЭС расположена на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. ТЭС подключена к электросети с помощью ЛЭП 4×220кВ, 4×330кВ и 1×400кВ.

Во время российско-украинской войны в результате российских ракетных атак станция претерпела сильные разрушения, однако по словам руководства ТЭС будет восстановлена.

Львовская область

В некоторых районах Львова во время атаки исчез свет.

Мониторинговые каналы сообщали, что одна из ракет на Львовщине могла ударить по Стрыю, где расположены газовые хранилища.

Около 6:20 несколько крылатых ракет зафиксировали в воздушном пространстве области.

Местные власти утром сообщили, что в результате комбинированного воздушно-ракетного удара на Львовщине повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Черкасская область

ВЧеркасской области из-за обстрела вспыхнул пожар на ферме, сообщили в ГСЧС.

Огонь уничтожил кровлю на площади 1200 кв. м, погибло одно животное.

Фото: в Черкасской области горела ферма (t.me/dsns_telegram)

Кировоградщина

В воздушном пространстве Кировоградской области ночью были зафиксированы десятки вражеских дронов и крылатые ракеты.

"В громадах области обошлось без чрезвычайных происшествий", - сообщили в ОВА.

Хмельницкая область

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области работала ПВО, жители региона могли слышать взрывы.

Есть сбитие вражеских целей.

По состоянию на сейчас сообщений о жертвах или разрушениях в Хмельницкой области нет.

Напомним, что сегодня в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины свет будут отключать по графикам с 08:00 до 19:00 - объемом от 1 очереди до 2 очередей.

Как посмотреть свою очередь и график - в отдельном материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались данные: ГСЧС, Минэнерго, "Укрэнерго", а также заявления ОВА и других представителей местных властей.

