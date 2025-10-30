Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней: новые сроки

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня, 30 октября, подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию еще на 90 дней с 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Это продление военного положения и мобилизации в Украине стало уже 17-м с начала полномасштабной войны. Последний раз Верховная Рада продлевала военное положение и мобилизацию 15 июля .

Президент подписал соответствующие законы №14128 и №14129. Таким образом военное положение и мобилизация в Украине с 5 ноября 2025 года продлеваются еще на 90 дней и будут действовать как минимум до 3 февраля 2026 года .

Что такое военное положение

Военное положение - это особый правовой режим, который ввели после полномасштабного вторжения России. Его вводят из-за опасности для независимости и территориальной целостности Украины в результате вооруженной агрессии или угрозы нападения.

Военное положение предусматривает предоставление дополнительных полномочий органам государственной власти, военному командованию, местным администрациям и органам самоуправления. Они необходимы для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

Отметим, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые прошли медицинскую комиссию. При этом могут быть мобилизованы и женщины с медицинским образованием, однако исключительно добровольно.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что нынешние темпы мобилизации являются достаточными для пополнения личного состава и формирования резервов.

Подробнее о том, какие существуют запреты во время военного положения - в материале РБК-Украина.