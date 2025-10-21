ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину

Вторник 21 октября 2025 08:00
UA EN RU
Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут рухнуть. Причина в позиции РФ по вопросу завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным анонсировал, что между ними пройдет новый саммит. Но прежде они "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников".

"Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены", - написал он в Truth Social.

Однако представитель Белого дома сказал CNN, что предварительная встреча между Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пока что отложена.

Сейчас неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у госсекретаря и главы МИД РФ разные ожидания относительно возможного завершения войны России против Украины.

В частности, вчера, 20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили "следующие шаги" после разговора Трампа и Путина о возможном завершении войны.

"(Госсекретарь США - Ред.) подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа", - сказано в Госдепе.

Однако источник, знакомый с ситуацией, сказал, что после этого звонка официальные лица посчитали, что позиция РФ по войне в Украине изменилась недостаточно в сравнении с ее максималистскими требованиями.

По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе. При этом, госсекретарь и глава МИД РФ могут еще раз поговорить на этой неделе.

Встреча Трампа с Зеленским и требования по завершению войны

Напомним, что на следующей день после телефонного разговора с Путиным, Трамп провел встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогу встречи он как у себя в соцсетях, так и публично - призвал обе стороны закончить войну по линии фронта. То есть, остаться на тех позициях, где армии каждой из стран находятся сейчас.

При этом в ряде западных изданий была информация, что Трамп якобы уговаривал Зеленского пойти на условия России и отдать Донбасс, иначе, Путин грозит "уничтожить" Украину. В тех же изданиях было сказано, что к этому украинского лидера призывал и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Поздно вечером в воскресенье, по местному времени в США, Трамп пообщался с журналистами. В ходе ответов на вопросы прессы он сказал, что никогда не обсуждал с Зеленским вопрос сдачи Донбасса. Он отметил, что РФ захватила 78% Донецкой области, добавив, что сторонам нужно остановится там где сейчас.

Также западные СМИ писали, что Путин во время разговора с Трампом якобы заявил о готовности отдать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный вывод ВСУ из Донбасса.

Действительно ли это так, неясно. Однак отметим, что президент Владимир Зеленский уже сказал, что Украина ничего дарить РФ не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марко Рубио Встреча Трампа и Путина Лавров Война в Украине
Новости
Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину
Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов