Главная » Новости » В мире

Путин боится ехать в Будапешт? В Кремле заговорили о "неподготовленной" встрече

Вторник 21 октября 2025 10:27
UA EN RU
Путин боится ехать в Будапешт? В Кремле заговорили о "неподготовленной" встрече Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле подтвердили, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена и озвучили свою причину. Однако в ЦПД убеждены, что российский диктатор Путин похоже боится ехать в Будапешт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

Что заявили в России

Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о переносе переговоров заявил, что встреча Лаврова и Рубио якобы требует дополнительной подготовки.

По его словам, "нельзя отложить то, о чем не было договоренности".

Реакция ЦПД

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, боится ехать в столицу Венгрии на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Похоже Путин боится ехать в Будапешт", - написал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее CNN писало, что ожидаемая на этой неделе встреча Лаврова и Рубио пока отложена.

По данным телеканала, стороны имеют разные видения возможного завершения войны в Украине. Из-за этого, по оценкам журналистов, могут сорваться и планы президента США Дональда Трампа о личной встречи с Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Путина

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что встретится с главой Кремля в Будапеште, "чтобы обсудить возможность прекращения этой бесславной войны между РФ и Украиной".

Также американский президент сказал, что планирует встретиться с Путиным в ближайшие две недели.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил начало подготовки к встрече Трампа и Путина в венгерской столице.

Как Трамп строит диалог с Путиным и реальна ли сделка для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

