Путин боится ехать в Будапешт? В Кремле заговорили о "неподготовленной" встрече
В Кремле подтвердили, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена и озвучили свою причину. Однако в ЦПД убеждены, что российский диктатор Путин похоже боится ехать в Будапешт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.
Что заявили в России
Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о переносе переговоров заявил, что встреча Лаврова и Рубио якобы требует дополнительной подготовки.
По его словам, "нельзя отложить то, о чем не было договоренности".
Реакция ЦПД
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, боится ехать в столицу Венгрии на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Похоже Путин боится ехать в Будапешт", - написал он.
Что предшествовало
Напомним, ранее CNN писало, что ожидаемая на этой неделе встреча Лаврова и Рубио пока отложена.
По данным телеканала, стороны имеют разные видения возможного завершения войны в Украине. Из-за этого, по оценкам журналистов, могут сорваться и планы президента США Дональда Трампа о личной встречи с Владимиром Путиным.
Встреча Трампа и Путина
16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что встретится с главой Кремля в Будапеште, "чтобы обсудить возможность прекращения этой бесславной войны между РФ и Украиной".
Также американский президент сказал, что планирует встретиться с Путиным в ближайшие две недели.
После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил начало подготовки к встрече Трампа и Путина в венгерской столице.
Как Трамп строит диалог с Путиным и реальна ли сделка для Украины - читайте в материале РБК-Украина.