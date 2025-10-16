ua en ru
Орбан заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина в Будапеште

Четверг 16 октября 2025 22:41
Орбан заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина в Будапеште Фото: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к саммиту с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан написал в соцсети Х.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США - Россия продолжается. Венгрия - остров мира", - написал венгерский премьер.

В то же время деталей разговора и подготовки к саммиту Орбан не сообщил.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, сегодня, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным.

"В конце разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между Россией и Украиной.

В окружении российского диктатора подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.

