Новый пакет санкций ЕС против России бьет по энергетике, банкам и технологиям

Брюссель, Четверг 23 октября 2025 12:00
Фото: (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Официальном журнале ЕС.

Решение Совета ЕС добавляет 45 компаний в список структур, поддерживающих военный та промышленный комплекс России.

Среди них - предприятия из третьих стран, которые помогают Москве обходить экспортные ограничения и получать технологии двойного назначения, включая станки, электронику и комплектующие для дронов.

В список вошли 12 компаний в Китае и Гонконге.

Запрет на импорт сжиженного газа и новые торговые ограничения

С 25 апреля 2026 года, а для долгосрочных контрактов с 1 января 2027 года, ЕС вводит полный запрет на покупку, импорт и передачу сжиженного природного газа из России. Запрещается также предоставление любых технических или финансовых услуг, связанных с этими поставками.

ЕС также ввел полный запрет на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями, ПАО "Роснефть" и "Газпромнефть", а также вводит санкции против 118 дополнительных судов так называемого теневого флота, которые позволили России обойти предыдущие меры.

Новые санкции касаются и экспорта товаров, которые могут усиливать российскую промышленность, включая металлы, керамику, резиновые изделия и строительные материалы. ЕС также добавил дополнительные ограничения на экспорт оборудования, используемого в военных системах.

Удар по финансовой и криптовалютной инфраструктуре

Санкции расширяют запрет на финансовые операции с российскими банками и организациями, подключенными к платежным системам Центрального банка России, включая "Мир" и "СБП". Ограничения распространяются и на компании, предоставляющие криптоуслуги и электронные платежи гражданам и компаниям из России.

ЕС добавил восемь новых финансовых структур в санкционные списки и запретил предоставление услуг, связанных с криптоактивами. Это сделано для того, чтобы пресечь использование криптовалютных сетей для обхода санкций.

Новые ограничения для туризма и технологических услуг

Документ также запрещает предоставление России ряда коммерческих и туристических услуг, включая деятельность туроператоров, геологоразведку и техническое консультирование. Эти меры направлены на сокращение доходов от несущественных отраслей и снижение технологических возможностей Москвы.

ЕС также ограничивает сотрудничество с предприятиями, работающими в особых экономических зонах и инновационных кластерах России, включая Арктическую и Дальневосточную зоны. Запрещено участие в новых проектах, создание совместных предприятий и финансирование таких компаний.

Контроль за дипломатами и шаги по защите бизнеса

Совет ЕС вводит механизм уведомления для российских дипломатов и сотрудников консульств при передвижении внутри Шенгенской зоны. Это связано с ростом разведывательной активности России в Европе.

Кроме того, Евросоюз продлил сроки выхода европейских компаний из российского рынка, подчеркнув, что в России "больше не действует верховенство права", а иностранные активы подвергаются риску экспроприации.

Новые запреты на подключение к финансовым системам России

С 25 июня 2024 года юрлица, организации или структуры, зарегистрированные в ЕС, но действующие за пределами России, запрещается подключаться к системе передачи финансовых сообщений СПФС Центрального банка России или аналогичным российским специализированным системам.

С 25 января 2026 года этот запрет расширяется - запрещено подключение к любым системам Центрального банка России и другим российским системам с финансовой функциональностью, включая систему быстрых платежей (СБП) и "Мир".

Запрет распространяется также на трансакции с иностранными юридическими лицами, которые используют СПФС или аналогичные российские системы. Исключения допустимы для контрактов, заключенных до 24 октября 2025 года, с исполнением до 25 апреля 2026-го.

Ужесточение контроля над финансовыми и платежными институтами

Запрещается прямо или косвенно вступать в сделки с организациями вне ЕС, которые оказывают крипто-услуги или платежные услуги, если они обслуживают попавшие под санкции субъекты либо поддерживают военные действия России.

Под ограничения подпадают также "зеркальные" или "преемственные" структуры этих организаций - если они сохраняют идентичность брендов, инфраструктуры, пользователей и управление.

Исключения сделаны для контрактов, заключенных до 24 октября 2025 года, по аналогии с другими разделами, и для получения платежей по обязательствам из уже действующих договоров.

Новые ограничения на участие и деятельность в специальных зонах России

Запрещается приобретать или расширять участие в российских юридических лицах, зарегистрированных в особых экономических, инновационных или преференциальных зонах.

Запрещается создавать совместные предприятия, филиалы или представительствá в этих зонах или заключать договоры на поставку в них товаров, услуг, интеллектуальной собственности.

С 25 января 2026 года запрещается сохранять существующие доли, контракты или участие, если они связаны с такими зонами.

Ограничения также распространяются на финансирование, инвестиционные услуги и трансферы, связанные с субъектами в таких зонах.

Сектор услуг, программное обеспечение и консультации

Запрещается предоставлять юридические, аудиторские, консалтинговые, ИТ-услуги, услуги искусственного интеллекта, квантовых вычислений и др. российскому правительству или организациям, зарегистрированным в России.

Можно потребовать специального разрешения в отдельных случаях, если услуги не попадают под прямые запреты.

Исключения возможны для защиты права на судебную защиту, признания/исполнения судебных решений, решений в чрезвычайных гуманитарных или технологических ситуациях.

Также вводится запрет на операции с криптоактивами.

Визовые и транзитные уведомления дипломатам

Российские дипломаты, консулы и их семьи, имеющие вид на жительство или визу, при намерении въехать или транзитировать через территорию государства ЕС, обязаны уведомлять о поездке не менее чем за 24 часа.

Это правило не касается несовершеннолетних и семей, не входящих в хозяйство дипломатического представительства.

Для такой обязанности действует с 25 января 2026 года.

Также государства ЕС могут вводить национальные меры, требующие разрешения для транзита россиян-дипломатов, при условии соблюдения международных обязательств.

Напомним, Европейский Союз 23 октября утвердил 19-й пакет санкций против России.

Пакет санкций одобрен после нескольких недель переговоров между странами-членами, которые не могли согласовать детали. Обсуждение нового пакета санкций длилось несколько недель. Австрия, Венгрия и Словакия блокировали решение, выдвигая собственные требования.

