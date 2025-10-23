ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США, - Bloomberg

Индия, Четверг 23 октября 2025 08:17
UA EN RU
Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США, - Bloomberg Фото: Индия прекратит закупки российской нефти после санкций США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потоки российской нефти в Индию, которые резко выросли после вторжения России в Украину, вскоре сократятся почти до нуля. Это произойдет после введения США санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Руководители индийских перерабатывающих компаний заявили, что новые ограничения, объявленные Вашингтоном, фактически делают дальнейшие поставки невозможными.

"После черного списка крупнейших российских производителей продолжать импорт будет крайне трудно", - сказал один из топ-менеджеров на условиях анонимности.

С начала года на долю России приходилось более 36% всех поставок нефти в Индию, по данным аналитической компании Kpler. Это вызывало раздражение у президента Дональда Трампа и стало препятствием в торговых переговорах после введения повышенных тарифов в августе.
Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США, - Bloomberg

Как Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти

Исторически Индия почти не закупала нефть у России, предпочитая поставки из стран Ближнего Востока. Однако ситуация изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и введения ценового потолка в 60 долларов за баррель странами "Большой семерки".

Ограничение должно было сократить доходы Кремля, но сохранить поставки на мировой рынок. Индия при этом отказывалась покупать нефть из Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями США, зато российская нефть оставалась разрешенной и дешевой, что привело к резкому росту импорта.

Решение Вашингтона и исключение для Nayara Energy

Новое решение администрации Трампа, которая ранее избегала серьезных санкций против Москвы, теперь напрямую ударило по основным потокам нефти из России. Это прекращает торговлю в тот момент, когда индийские нефтяники только вернулись к работе после празднования Дивали.

Единственным исключением может стать Nayara Energy - индийская нефтеперерабатывающая компания, поддерживаемая "Роснефтью". После вступления в силу санкций ЕС в июле она работала исключительно на российском сырье.

В краткосрочной перспективе санкции означают, что заказы, планировавшиеся на ближайшую неделю, теперь будут размещаться преимущественно у других поставщиков. Переговоры по партиям Urals замерли еще с середины октября, когда Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

Индия ищет новые источники поставок

"После введения этих санкций индийским нефтяным компаниям придется гораздо быстрее свернуть закупки", - сказала Вандана Хари, основательница сингапурской аналитической компании Vanda Insights. По ее словам, Индии будет проще адаптироваться, чем Китаю, ведь до 2022 года она не покупала российскую нефть.

Индия остается крупнейшим покупателем российской морской нефти, но новые меры Вашингтона уже вызвали потрясения и в китайской нефтяной отрасли.

"Это одно из самых значимых решений США, но его эффект может быть ослаблен из-за распространения нелегальных финансовых схем", - отметила аналитик Центра новой американской безопасности Рейчел Зиемба. "Все зависит от того, насколько Китай и Индия опасаются дальнейшей эскалации вторичных санкций".
Индия почти полностью откажется от российской нефти после санкций США, - Bloomberg

Кто пострадает от новых ограничений

Государственные компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery не ответили на запросы Bloomberg. Обычно они покупают нефть на спотовом рынке.

Крупнейший частный игрок Reliance Industries, имеющий долгосрочный контракт с "Роснефтью", также не дал комментариев. Представители Nayara Energy, на долю которой приходится 16% импорта российской нефти в Индию в этом году, не ответили на запрос журналистов.

Напомним, США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3%, до 64,5 долларов за баррель. Сейчас нефть стоит значительно дешевле, чем течение почти всего 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Индия
Новости
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию