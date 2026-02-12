ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области (видео)

Четверг 12 февраля 2026 12:53
UA EN RU
ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области (видео) Фото: ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные вблизи Лимана Донецкой области ликвидировали РСЗО, несколько пушек и автомобильную технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Читайте также: Удар по "Рубикону", штабам и не только: Силы обороны накрыли важные объекты РФ

"Редкая цель на Лиманщине. Пилоты 63 механизированной бригады поймали вражескую РСЗО вблизи передовой", - отметили в Сухопутных войсках.

Сообщается, что в последнее время оккупанты не рисковали использовать системы залпового огня так близко, но как только решились, то сразу же ее и потеряли.

Также операторы беспилотных систем уничтожили три пушки, два миномета, две "буханки", внедорожник УАЗ и грузовик.

ВСУ ликвидируют военные цели россиян

Напомним, недавно подразделения СБС ВСУуничтожили редкую российскую системы радиоэлектронной борьбы "КОП-2". Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.

Также ранее бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

Кроме того, украинские военные недавно уничтожили новую разработку российского ВПК - ударный дрон "Клин", который позиционировали как "шахедоподобный" беспилотник с искусственным интеллектом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что в январе украинские дроны уничтожили почти 30 тысяч российских оккупантов, что превысило темпы мобилизации в РФ и создало технологическое преимущество на поле боя.

Он добавил, что Украина сохраняет преимущество в применении FPV-дронов, а наземные роботизированные комплексы в январе выполнили на четверть больше миссий, чем в декабре. В общем, за первый месяц 2026 года подразделения БпЛА поразили 66,2 тысячи целей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область РСЗО Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ