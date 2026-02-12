ЗСУ знищили рідкісну ціль росіян на Донеччині (відео)
Українські військові поблизу Лиману Донецької області ліквідували РСЗВ, кілька гармат та автомобільну техніку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
Читайте також: Удар по "Рубікону", штабам і не тільки: Сили оборони накрили важливі об’єкти РФ
"Рідкісна ціль на Лиманщині. Пілоти 63 механізованої бригади вполювали ворожу РСЗВ поблизу передової", - зазначили у Сухопутних військах.
Повідомляється, що останнім часом окупанти не ризикували використовувати системи залпового вогню так близько, але як тільки наважились, то одразу ж її і втратили.
Також оператори безпілотних систем знищили три гармати, два міномети, дві "буханки", позашляховик УАЗ і вантажівку.
ЗСУ ліквідовують військові цілі росіян
Нагадаємо, нещодавно підрозділи СБС ЗСУ знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2". Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.
Також раніше бійці Сил безпілотних систем уразили російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Її вартість становить близько 10 мільйонів доларів.
Окрім того, українські військові нещодавно знищили нову розробку російського ВПК – ударний дрон "Клин", який позиціонували як "шахедоподібний" безпілотник зі штучним інтелектом.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомив, що у січні українські дрони знищили майже 30 тисяч російських окупантів, що перевищило темпи мобілізації в РФ та створило технологічну перевагу на полі бою.
Він додав, що Україна зберігає перевагу у застосуванні FPV-дронів, а наземні роботизовані комплекси у січні виконали на чверть більше місій, ніж у грудні. Загалом, за перший місяць 2026 року підрозділи БпЛА уразили 66,2 тисячі цілей.