ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ знищили рідкісну ціль росіян на Донеччині (відео)

Четвер 12 лютого 2026 12:53
UA EN RU
ЗСУ знищили рідкісну ціль росіян на Донеччині (відео) Фото: ЗСУ знищили рідкісну ціль росіян у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові поблизу Лиману Донецької області ліквідували РСЗВ, кілька гармат та автомобільну техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Читайте також: Удар по "Рубікону", штабам і не тільки: Сили оборони накрили важливі об’єкти РФ

"Рідкісна ціль на Лиманщині. Пілоти 63 механізованої бригади вполювали ворожу РСЗВ поблизу передової", - зазначили у Сухопутних військах.

Повідомляється, що останнім часом окупанти не ризикували використовувати системи залпового вогню так близько, але як тільки наважились, то одразу ж її і втратили.

Також оператори безпілотних систем знищили три гармати, два міномети, дві "буханки", позашляховик УАЗ і вантажівку.

ЗСУ ліквідовують військові цілі росіян

Нагадаємо, нещодавно підрозділи СБС ЗСУ знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2". Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.

Також раніше бійці Сил безпілотних систем уразили російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Її вартість становить близько 10 мільйонів доларів.

Окрім того, українські військові нещодавно знищили нову розробку російського ВПК – ударний дрон "Клин", який позиціонували як "шахедоподібний" безпілотник зі штучним інтелектом.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомив, що у січні українські дрони знищили майже 30 тисяч російських окупантів, що перевищило темпи мобілізації в РФ та створило технологічну перевагу на полі бою.

Він додав, що Україна зберігає перевагу у застосуванні FPV-дронів, а наземні роботизовані комплекси у січні виконали на чверть більше місій, ніж у грудні. Загалом, за перший місяць 2026 року підрозділи БпЛА уразили 66,2 тисячі цілей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область РСЗО Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ