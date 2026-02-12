ЗСУ знищили рідкісну ціль росіян на Донеччині (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Також оператори безпілотних систем знищили три гармати, два міномети, дві "буханки", позашляховик УАЗ і вантажівку.

Повідомляється, що останнім часом окупанти не ризикували використовувати системи залпового вогню так близько, але як тільки наважились, то одразу ж її і втратили.

ЗСУ ліквідовують військові цілі росіян

Нагадаємо, нещодавно підрозділи СБС ЗСУ знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2". Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.

Також раніше бійці Сил безпілотних систем уразили російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Її вартість становить близько 10 мільйонів доларів.

Окрім того, українські військові нещодавно знищили нову розробку російського ВПК – ударний дрон "Клин", який позиціонували як "шахедоподібний" безпілотник зі штучним інтелектом.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомив, що у січні українські дрони знищили майже 30 тисяч російських окупантів, що перевищило темпи мобілізації в РФ та створило технологічну перевагу на полі бою.

Він додав, що Україна зберігає перевагу у застосуванні FPV-дронів, а наземні роботизовані комплекси у січні виконали на чверть більше місій, ніж у грудні. Загалом, за перший місяць 2026 року підрозділи БпЛА уразили 66,2 тисячі цілей.