Искусственный интеллект не помог: ВСУ сбили новую разработку РФ дрон "Клин" (видео)
Украинские военные уничтожили новую разработку российского ВПК - ударный дрон "Клин", который позиционировали как "шахедоподобный" беспилотник с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 118 ОМБр.
Уничтожен во время одного из первых боевых вылетов
По данным военных, беспилотник 10 февраля вошел в зону ответственности подразделения и был оперативно перехвачен и уничтожен. Российскую новинку ликвидировали менее чем через четыре месяца после ее официальной презентации, состоявшейся в октябре 2025 года.
Россияне заявляли, что дрон способен автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 км, однако во время первого применения он был быстро нейтрализован украинскими военными.
Что известно о характеристиках дрона "Клин"
По обнародованным данным, беспилотник имеет:
- взлетный вес - 13,5 кг;
- скорость полета - 108-300 км/ч;
- размах крыльев - 1,9 м;
- максимальную высоту полета - до 2 км;
- боевую часть - до 5 кг;
- возможность использования кумулятивной или фугасной боевой части.
Недавно у российских войск появился новый реактивный беспилотник "Герань-5", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По их данным, аппарат может развивать скорость до 600 км/ч.
В разведке отмечают, что по конструкции дрон подобен иранскому Karrar, а большинство его узлов идентичны компонентам других беспилотников серии "Герань", которые изготавливают в Алабуге. Также Россия прорабатывает возможность запуска этого дрона со штурмовика Су-25.