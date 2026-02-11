ua en ru
Искусственный интеллект не помог: ВСУ сбили новую разработку РФ дрон "Клин" (видео)

Украина, Среда 11 февраля 2026 10:30
UA EN RU
Искусственный интеллект не помог: ВСУ сбили новую разработку РФ дрон "Клин" (видео) Иллюстративное фото: ВСУ сбили новую разработку РФ дрон "Клин" (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные уничтожили новую разработку российского ВПК - ударный дрон "Клин", который позиционировали как "шахедоподобный" беспилотник с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 118 ОМБр.

Читайте также: Украинские воины сбили новый российский дрон "Князь Вещий Олег"

Уничтожен во время одного из первых боевых вылетов

По данным военных, беспилотник 10 февраля вошел в зону ответственности подразделения и был оперативно перехвачен и уничтожен. Российскую новинку ликвидировали менее чем через четыре месяца после ее официальной презентации, состоявшейся в октябре 2025 года.

Россияне заявляли, что дрон способен автономно обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 120 км, однако во время первого применения он был быстро нейтрализован украинскими военными.

Что известно о характеристиках дрона "Клин"

По обнародованным данным, беспилотник имеет:

  • взлетный вес - 13,5 кг;
  • скорость полета - 108-300 км/ч;
  • размах крыльев - 1,9 м;
  • максимальную высоту полета - до 2 км;
  • боевую часть - до 5 кг;
  • возможность использования кумулятивной или фугасной боевой части.

Недавно у российских войск появился новый реактивный беспилотник "Герань-5", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По их данным, аппарат может развивать скорость до 600 км/ч.

В разведке отмечают, что по конструкции дрон подобен иранскому Karrar, а большинство его узлов идентичны компонентам других беспилотников серии "Герань", которые изготавливают в Алабуге. Также Россия прорабатывает возможность запуска этого дрона со штурмовика Су-25.

