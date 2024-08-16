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Кабмин согласовал назначение нового главы Тернопольской ОВА: кто им станет

Пятница 16 августа 2024 12:53
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Кабмин согласовал назначение нового главы Тернопольской ОВА: кто им станет Фото: Вячеслав Негода (ukurier.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров согласовал назначение нового председателя Тернопольской ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"На своем заседании 16 августа Кабинет министров Украины поддержал указ президента Украины о назначении Негоды Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Вячеслав Негода


Негода Вячеслав, родившийся 25 мая 1957 года в селе Борщевка, Тернопольская область, получил образование в Киевском инженерно-строительном институте, Львовском национальном университете им. И. Франко и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Карьеру начал в 1980 году как архитектор в инженерно-строительном отделе Всесоюзного проектно-конструкторского института. В 1983 году стал начальником конструкторского бюро Производственного объединения "Ватра".

С 1990 по 1998 год занимал должности Тернопольского городского головы и депутата областного совета. В 1998 году стал первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины, а с 2000 по 2002 год возглавлял секретариат Союза лидеров местных и региональных властей Украины. В 2002 году баллотировался в Верховную Раду, но не был избран.

В 2006 году возглавил секретариат комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. С 2008 по 2010 год был директором Департамента региональной политики и местного самоуправления Секретариата Кабинета министров.

С 2008 года занимал должность заместителя министра регионального развития, а с 2014 года - первым заместителем и заместителем Министра развития общин и территорий Украины. В 2023 году был уволен с должности из-за скандала с первым заместителем министра Василием Лозинским.

Тернопольская ОВА

Место главы Тернопольской областной военной администрации стало вакантным после того, как в конце декабря 2023 бывший глава администрации Владимир Труш покинул свой пост.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Ирина Верещук возглавит Тернопольскую ОВА. Однако позже политик опровергла такую информацию.

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