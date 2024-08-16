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Провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников: какие условия

Украина, Пятница 16 августа 2024 17:42
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Провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников: какие условия Фото: Провайдерам и мобильным операторам разрешили бронировать работников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников. Сегодня, 16 августа, правительство поддержало изменения в постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Министр подчеркнул, что аварийные бригады провайдеров и операторов восстанавливают телеком-инфраструктуру, чтобы, несмотря на обесточивание и обстрелы, у украинцев была связь и интернет.

Компании смогут забронировать работников бригад, чтобы люди и дальше могли оставаться на связи. Подробные требования к компаниям министр представил в виде инфографики:

Провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников: какие условия Ключевые условия для бронирования работников:

  • у компаний должен быть статус критически важного предприятия
  • она должна выполнять требования НЦУ.

"Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний, решение о бронировании работников - один из необходимых шагов. Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей", - пояснил Федоров.

Бронирование работников

Бронирование военнообязанных работников - это предоставление временной отсрочки от мобилизации ключевым работникам предприятия, которые критически важны для обеспечения их стабильного функционирования.

РБК-Украина сообщало, что в конце прошлого месяца Кабинет министров и Министерство инфраструктуры упростили бронирование для перевозчиков.

Более того, все критически важные предприятия могут забронировать своих работников через приложение "Дія". Детальнее о том, как забронировать работников, можно узнать в материале РБК-Украина.

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