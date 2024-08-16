Жара возвращается. "Укрэнерго" допускает отключения света со следующей недели
На следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода. Из-за роста потребления возможны отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
По прогнозу синоптиков температура воздуха может повыситься до +28-30 градусов по всей территории Украины. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%.
Как отметили в пресс-службе, чтобы покрыть такой уровень потребления, потребовалось бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. Но дополнительной мощности в системе нет.
"В случае значительного роста потребления Диспетчерский центр "Укрэнерго" будет принимать все необходимые меры для балансировки энергосистемы и компенсации дефицита. В частности, будет привлекать аварийную помощь из европейских стран. При необходимости - будет применять меры ограничения потребления", - говорится в сообщении.
"Укрэнерго" также обнародовало карту, согласно которой температура в Киеве 19 августа поднимется до 32 градусов тепла.
В пресс-службе также напомнили, что украинская энергосистема все еще восстанавливается после 8 массированных ракетно-дроновых атак россиян, которые они совершили с марта по июль 2024 года. Энергетика в результате потеряла более 9 ГВт генерации. При этом враг ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.
Напомним, графики отключений электроэнергии в Украине не применяются с 30 июля после того, как вышли из ремонта два блока АЭС и спала жара.
В Минэнерго уже заявили, что графики отключений электроэнергии могут вернуть уже на следующей неделе из-за роста потребления в связи с жарой.