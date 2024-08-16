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Россияне заявили, что ВСУ уничтожили стратегически важный мост в Курской области

Курская область, Россия, Пятница 16 августа 2024 18:25
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Россияне заявили, что ВСУ уничтожили стратегически важный мост в Курской области Архивное фото: РСЗО HIMARS (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские Telegram-каналы утверждают, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Он является важнейшей артерией логистики в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы Mash и "Важные истории".

Россияне утверждают, что ВСУ якобы выпустили по мосту "несколько американских ракет HIMARS".

Также пропагандисты уверяют, что по мосту прилетели "два боеприпаса семейства MLRS", один из которых якобы попал в автомобиль, в котором ехали российские "волонтеры".

После последнего удара, набитого состоявшегося около 17:00 по киевскому времени, обрушился один из пролетов моста.

Сейчас часть Глушковского района отрезана - это села Теткино, Попово-Лежачие, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.

Россияне заявили, что ВСУ уничтожили стратегически важный мост в Курской области

Как отмечают "Важные истории", мост являлся важнейшей логистической артерией российских войск в этом районе. А так называемые российские "военкоры" опасаются, что его уничтожение может означать начало захвата Глушковского района.

Кроме того, российский пропагандист Роман Алехин утверждает, что ВСУ якобы также "наносят удары по мосту в поселке Званое и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм".

Об этом заявляют и другие пропагандистские паблики. Россияне утверждают, что "прямо сейчас ВСУ наносят удар по мосту в поселке Званое".

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, 6 июля украинские войска начали наступление в Курской области РФ.

Как сообщил вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские военные в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта в Курской области (1150 квадратных километров территории).

Кроме того, Украина создала в Курской области военную комендатуру.

Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 16 августа - в материале РБК-Украина.

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