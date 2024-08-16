Россияне заявили, что ВСУ уничтожили стратегически важный мост в Курской области

Российские Telegram-каналы утверждают, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Он является важнейшей артерией логистики в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы Mash и "Важные истории" .

Россияне утверждают, что ВСУ якобы выпустили по мосту "несколько американских ракет HIMARS".

Также пропагандисты уверяют, что по мосту прилетели "два боеприпаса семейства MLRS", один из которых якобы попал в автомобиль, в котором ехали российские "волонтеры".

После последнего удара, набитого состоявшегося около 17:00 по киевскому времени, обрушился один из пролетов моста. Сейчас часть Глушковского района отрезана - это села Теткино, Попово-Лежачие, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.

Как отмечают "Важные истории", мост являлся важнейшей логистической артерией российских войск в этом районе. А так называемые российские "военкоры" опасаются, что его уничтожение может означать начало захвата Глушковского района.

Кроме того, российский пропагандист Роман Алехин утверждает, что ВСУ якобы также "наносят удары по мосту в поселке Званое и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм".

Об этом заявляют и другие пропагандистские паблики. Россияне утверждают, что "прямо сейчас ВСУ наносят удар по мосту в поселке Званое".