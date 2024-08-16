Зеленский назначил уполномоченного по санкциям: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником - уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики", - отмечается в указе.

Что известно о Власюке

Власюк родился 25 февраля 1989 года в Виннице.

В 2012-м получил магистра на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. После этого в течение двух лет (2013 - 2014) учился на магистратуре в Лондонском университете королевы Марии на специализации "Международный инвестиционный арбитраж, Корпоративные финансы, Международные энергетические транзакции, Международный энергетический арбитраж".

В свое время преподавал в Высшей школе адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

Карьера

С 2010 по 2013-й работал помощником адвоката, с которым позже сотрудничал в рамках проекта Министерства юстиции. В частности, в 2012-м стал соучредителем, управляющим партнером и адвокатом юридической фирмы "єПраво".

В 2014 году стал членом Общественного Совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины как представитель Ассоциации адвокатов Украины. Также возглавлял юридическую комиссию.

С 2015 по 2016-й занимал различные должности в структурах Национальной полиции Украины (заместителя начальника Департамента патрульной полиции, начальника аппарата Председателя нацполиции, начальника отдела административной практики в Департаменте патрульной полиции).

В 2017-м, вместе с братом, основали адвокатское объединение "Twin Lawyers".

Также он является соучредителем ряда общественных организаций, среди которых "LEAD office", "Офис профессиональной поддержки восстановления" и другие.

С 2017 по 2019 возглавлял Директорат по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Украины, а с 2021 по 2022-й был советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия при министре.

С апреля 2022-го - бус секретарем Международной рабочей группы по вопросам санкций против России. В частности возглавлял должности первого заместителя руководителя и первого секретаря межведомственной группы Task Force UA, которая работает над поиском и изъятием активов лиц, причастных к совершению вооруженной агрессии РФ.

В июле 2023 года присоединился к наблюдательному совету "Сенс Банка".