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Воздушные силы показали видео уничтожения моста через реку Сейм в Курской области

Пятница 16 августа 2024 21:09
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Воздушные силы показали видео уничтожения моста через реку Сейм в Курской области Иллюстративное фото: в Курской области мост через реку Сейм уничтожила авиация Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Сегодня был уничтожен мост через одну из рек региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении", - написал Олещук.

По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника.

"Благодарю лётчиков и всех, кто обеспечивает боевую работу авиации", - написал он.

Что предшествовало

Сегодня российские Telegram-каналы начали заявлять, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области, являющегося важной артерией логистики в этом районе.

По словам россиян, ВСУ якобы был использован для ударов HIMARS. Однако позже Олещук заявил об использовании авиации.

Россияне заявили, что ВСУ уничтожили стратегически важный мост в Курской области

Кроме этого российские военкоры заявили, что Украина якобы "наносят удары по мосту в селе Зване и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм".

Напомним, со вторника, 6 августа, ВСУ ведут спецоперацию в Курской области, России. За это время Украина взяла под контроль уже 82 населенных пункта в Курской области (1150 квадратных километров территории).

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что вооруженные силы Украины сегодня продвинулись еще на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области. А также о том, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.

Детальнее о том, зачем Украине наступление в Курской области и почему там была создана комендатура - читайте в материале РБК-Украина.

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