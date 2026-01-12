ua en ru
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году

Понедельник 12 января 2026 08:30
Иллюстративное фото: Россия наступает в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Ульяна Безпалько

Бои в Гуляйполе продолжаются, хотя город уже фактически стал большой серой зоной. В то же время в Запорожской области враг активизировался еще на двух участках и будет пытаться продвигаться в сторону Ореховского района с северо-востока.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году".

Гуляйполе и север Запорожской области

В Силах обороны утверждают, что бои в Гуляйполе все еще продолжаются, хотя и город превратился в большую серую зону.

Одновременно с этим оккупанты ведут наступательные действия и севернее города - вплоть от "стыка" с админграницей Донецкой области - вектором на запад. Речь идет о населенных пунктах Прилуки, Варваровка и Доброполье Запорожской области.

При этом в Запорожской области враг активизировался еще на двух участках, где он пытается наступать с юга на север - это район Вербового и Орехова, а также Степногорска и Приморского (вблизи некогда - Каховского водохранилища).

План россиян на Запорожской области

Как объясняют источники РБК-Украина, общий план россиян по Запорожской области, выглядит так. Из Приморска россияне планируют продвигаться вдоль реки Конки до Камышевахи - тем самым пытаясь перерезать логистическую дорогу, ведущую к Орехову.

Одновременно противник будет двигаться в сторону Ореховского района обороны с северо-востока - то есть из района Гуляйполя. Следующий этап плана - попытка штурма самого Орехова с нескольких направлений.

После чего, как прогнозируют собеседники издания, оккупанты хотят как можно ближе подойти к городу Запорожье с юго-востока.

По оценкам собеседников издания, такая операция потребует от Москвы значительных сил и средств. Учитывая приоритетность задач россиян на фронте и желание захватить всю Донецкую область, вряд ли они смогут реализовать все и сразу.

Почему Запорожское направление для РФ - второстепенная цель

Сейчас расширение оккупированных территорий в Запорожской области для врага - цель номер два. Эту операцию, скорее, следует рассматривать как попытку распылить украинские силы и дополнительный рычаг в процессе переговоров.

"Путин требует от нас всю Донецкую область. И одновременно начинает активные бои в Запорожской. Их замысел таков: пока вы сопротивляетесь и не хотите отдавать Донбасс, я буду продвигаться и в Запорожской области, так что выбирайте, что защищать", - рассуждает один из собеседников РБК-Украина.

Ситуация в Запорожской области

Одной из самых сложных ситуаций на фронте остаются бои возле Гуляйполя. В городе продолжаются бои.

По словам военных, россияне заходят с северо-западной и юго-западной частей города. Украинские силы работают во всех частях города, пытаясь обрезать вражескую логистику, и не дать армии РФ подвести группы закрепления. Противник ежедневно теряет до 300 человек.

Вчера представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что РФ не может завести группы закрепления в Гуляйполе,

