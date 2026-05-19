ВСУ впервые превзошли россиян по количеству наступательных действий за день, - Сырский

По его словам, интенсивность и количество боевых действий со стороны российских оккупантов уменьшилась. При этом украинские воины стали более активными в контексте наступательных действий.

"Например, вчерашние сутки (точный день генерал не упомянул - ред.), они были характерны тем, что количество наших наступательных действий впервые превысило количество наступательных действий противника", - сказал Сырский.

Он объяснил, что украинских контратакующих и наступательных действий было больше, чем у оккупантов.

"Но нельзя расслабляться, потому что враг сильный", - подчеркнул Сырский.

Успехи ВСУ

Напомним, в феврале украинским защитникам удалось провести успешные контрнаступательные действия.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в феврале украинские воины вернули под свой контроль больше территорий, чем смогли захватить российские оккупанты.