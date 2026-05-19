ЗСУ вперше перевершили росіян за кількістю наступальних дій за день, - Сирський

За його словами, інтенсивність і кількість бойових дій з боку російських окупантів зменшилася. При цьому українські воїни стали більш активними в контексті наступальних дій.

"Наприклад, вчорашня доба (точний день генерал не згадав - ред.), вона була характерна тим, що кількість наших наступальних дій уперше перевищила кількість наступальних дій противника", - сказав Сирський.

Він пояснив, що українських контратакувальних і наступальних дій було більше, ніж в окупантів.

"Але не можна розслаблятися, бо ворог сильний", - наголосив Сирський.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, у лютому українським захисникам вдалося провести успішні контрнаступальні дії.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у лютому українські воїни повернули під свій контроль більше територій, ніж змогли захопити російські окупанти.