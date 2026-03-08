ВСУ сорвали планы РФ на юге: Зеленский назвал площадь освобожденных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны на юге вернули под свой контроль до 435 квадратных километров территории. Таким образом, Киев срывает планы РФ на этом направлении.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

"На юге нашего государства за последние месяца полтора (ВСУ - ред.) провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что достаточно успешные - восстановили контроль над где-то около 400-435 км", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это направление остается сложным, но сейчас все находятся "в большем позитиве", чем это было в конце 2025 года. Глава государства подчеркнул, что действия украинских военных сорвали планы россиян на этом направлении.

Также президент добавил, что планы Кремля на весеннее наступление не изменились. Оккупанты до сих пор хотят забрать восток Украины, а именно - Донбасс.

"Главные цели - это восток нашего государства, захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились, идет отсрочка из-за того, что они не способны это сделать теми средствами и силами, которые у них на сегодня есть и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил", - резюмировал Зеленский.