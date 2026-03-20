Успехи ВСУ на юге загнали российское командование в тупик, - ISW

10:05 20.03.2026 Пт
4 мин
Силы обороны значительно снизили шансы РФ на успех в весенне-летней кампании
aimg Татьяна Степанова
Успехи ВСУ на юге загнали российское командование в тупик, - ISW Фото: успехи ВСУ на юге загнали российское командование в тупик (Getty Images)

Недавние успехи украинских войск на Александровском направлении поставили российское военное командование перед противоречивыми тактическими и оперативными дилеммами на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 19 марта сообщил, что российские силы не имеют сил для того, чтобы одновременно захватить Орехов в западной части Запорожской области и вести наступление на город Запорожье с юга в рамках одной операции.

Эксперт пояснил, что украинская оборона вдоль реки Конская возле Орехова и последние успехи украинских сил на Александровском направлении, которые отвлекают россиян от попыток захватить Орехов с востока, мешают россиянам взять этот город.

Машовец оценил, что захватчикам придется стянуть подкрепление из Херсонской области, чтобы осуществить подобное наступление в западной части Запорожской области.

Это связано с тем, что они одновременно ведут наступательные действия на "пояс крепостей", Доброполье, Купянск и пытаются создать "буферные зоны" на севере Харьковской и Сумской областей.

Аналитик ранее отмечал, что для наступления на Доброполье россияне были бы вынуждены привлекать силы, которые действуют против украинского "пояса крепостей". Ведь у врага нет времени, чтобы бросить на Добропольское направление новые силы.

"Эти дилеммы, которые Украина создала для российского командования, вероятно подорвали подготовку России к весенне-летнему наступлению 2026 года", - отмечает ISW.

Машовец подчеркнул, что пока не видел сообщений о переброске значительных формирований на запад и юг от Орехова, которые были бы необходимы для проведения крупной операции против Запорожья весной или летом 2026 года.

Также он сообщил, что оккупанты накапливают пехоту на юго-запад от Орехова для наступательных действий против города и против Новопавловки (северо-запад от Орехова), однако это накопление недостаточно, учитывая отсутствие российских успехов на запад и северо-запад.

Представитель украинской бригады на Константиновском направлении сообщил 19 марта, что интенсивность российских атак на этом направлении относительно низкая.

Россияне не смогли достичь даже тактических успехов к северо-востоку от Константиновки до якобы вымышленного дедлайна 10 марта, когда они должны были бы втиснуться между Майским и Марковым, а также до подобного вымышленного дедлайна 15 марта для захвата Северско-Донецкого канала в этом районе.

Спикер отметил, что не наблюдается значительного накопления российской тяжелой техники на Краматорском направлении, что могло бы свидетельствовать о подготовке российского наступления.

"Неспособность России даже достичь тактических успехов для захвата выгодных стартовых позиций в тактическом районе Константиновка-Дружковка для ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года на "пояс крепостей" Украины непосредственно подрывает способность России достичь значительных успехов в рамках запланированного наступления", - утверждает ISW.

Весеннее наступление РФ

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в последние недели активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта.

Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов местами превысила показатели одного из самых напряженных участков фронта - района Покровска.

По данным DeepState, российское командование также проводит перегруппировку сил и пополнение резервов. Аналитики считают, что такие действия могут быть связаны с изменением погодных условий и появлением густой растительности, что способно повлиять на тактику боевых действий на фронте.

В то же время на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания россиян уже провалилась.

По его словам, российские войска сейчас не могут продвигаться техникой, а лишь осуществляют попытки инфильтрации небольшими группами. При этом стремления завершить войну у России нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что самая высокая интенсивность наступательных действий россиян фиксируется на Запорожском направлении - в районе Гуляйполя.

В то же время Силы обороны на южном направлении продолжают постепенно продвигаться вперед, ведя бои за освобождение украинских населенных пунктов.

Цены на АЗС взлетели: бензин уже под 85 грн, сколько стоит заправить автомобиль
