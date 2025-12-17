ВСУ ночью атаковали крупный НПЗ, судно и нефтебазу в РФ: подробности от Генштаба

Силы обороны Украины в ночь на 17 декабря атаковали стратегические объекты ВПК и нефтеперерабатывающей отрасли в РФ, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В ночь на 17 декабря 2025 года подразделения Сил обороны средствами Deep Strike поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ", - отметили в Генштабе.
Также зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень повреждений предприятия уточняется.
Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.
Также подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области РФ. По предварительным данным, поврежден резервуар и речное плавсредство "Капитан Гиберт".
Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага, на временно оккупированной территории Луганщины поражен полевой артиллерийский склад подразделения из состава 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения захватчиков.
Также по результатам предыдущих миссий установлено поражение 14 декабря ударными БпЛА буровой установки имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря.
Так, подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин.
Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.
Также в ночь Силы беспилотных систем (СБС) нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.
Кроме того, в ночь на 3 декабря вблизи Воронежа и в Тамбовской области России дроны атаковали нефтебазы. В Краснодарском крае РФ в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. В ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, а в ночь на 28 ноября - НПЗ в Саратовской области РФ.