ЗСУ влучними ударами вразили танк, БМП і ворожі укриття в Харківській області
Українські бійці завдали влучних ударів по позиціях російських окупантів у Харківській області. Вразили танк, БМП, склад і піхоту окупаційної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
В Харківській області у росіян не залишається шансів на атаки, оскільки українські FPV-дрони знаходять їх в будь-яких сховках.
Так, воїни з батальйону безпілотних систем за кілька вильотів уразили і знищили чимало одиниць російської військової техніки:
- танк;
- БМП;
- міномет;
- мотоцикл;
- гармату;
- антену.
Також українські бійці "вполювали" ворожу піхоту в укриттях і будовах та склад БК.
"Броня горить, піхота тікає! Чітка та технічна зачистка. Знайшли живу силу противника та завдали влучань. Фаєр-шоу на десерт - влучання у склад з БК", - розповіли в угрупованні військ.
Майстерну роботу українських захисників продемонструвала на відео Третя окрема штурмова бригада.
Успіхи ЗСУ у Харківській області
Українські бійці також завдали удару по техніці росіян у Харківській області. За допомогою FPV-дронів знищили один і вразили другий танк ворога.
Окрім того, українські прикордонники завдали розгромного удару по розташуванню росіян у Харківській області. Знищено техніку та шість позицій ворога.
Аеророзвідники Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби також знищили 2 позиції, танк і 8 одиниць транспорту росіян на Харківщині.
Окрім того, аеророзвідниками 4 прикордонного загону в складі Сил оборони на Харківському напрямку було виявлено і знищено ворожі позиції за допомогою важкого ударного безпілотника, відомого як "Баба Яга".
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 927 тисяч військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1270 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та іншу техніку ворога.
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