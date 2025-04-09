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ЗСУ влучними ударами вразили танк, БМП і ворожі укриття в Харківській області

Середа 09 квітня 2025 18:27
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ЗСУ влучними ударами вразили танк, БМП і ворожі укриття в Харківській області Фото: ЗСУ за допомогою дронів знищило техніку росіян (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Українські бійці завдали влучних ударів по позиціях російських окупантів у Харківській області. Вразили танк, БМП, склад і піхоту окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

В Харківській області у росіян не залишається шансів на атаки, оскільки українські FPV-дрони знаходять їх в будь-яких сховках.

Так, воїни з батальйону безпілотних систем за кілька вильотів уразили і знищили чимало одиниць російської військової техніки:

  • танк;
  • БМП;
  • міномет;
  • мотоцикл;
  • гармату;
  • антену.

Також українські бійці "вполювали" ворожу піхоту в укриттях і будовах та склад БК.

"Броня горить, піхота тікає! Чітка та технічна зачистка. Знайшли живу силу противника та завдали влучань. Фаєр-шоу на десерт - влучання у склад з БК", - розповіли в угрупованні військ.

Майстерну роботу українських захисників продемонструвала на відео Третя окрема штурмова бригада.

Успіхи ЗСУ у Харківській області

Українські бійці також завдали удару по техніці росіян у Харківській області. За допомогою FPV-дронів знищили один і вразили другий танк ворога.

Окрім того, українські прикордонники завдали розгромного удару по розташуванню росіян у Харківській області. Знищено техніку та шість позицій ворога.

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби також знищили 2 позиції, танк і 8 одиниць транспорту росіян на Харківщині.

Окрім того, аеророзвідниками 4 прикордонного загону в складі Сил оборони на Харківському напрямку було виявлено і знищено ворожі позиції за допомогою важкого ударного безпілотника, відомого як "Баба Яга".

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 927 тисяч військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1270 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

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