Ударный беспилотник "Баба Яга" уничтожил позиции россиян в Харьковской области

Украинские воины нанесли точные удары по оккупационной армии в Харьковской области. С помощью дрона уничтожили более десятка позиций россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

По информации ОСУВ, защитники ударили по позициям российских захватчиков с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга". "Благодаря аэроразведчикам 4 пограничного отряда в составе Сил обороны на Харьковском направлении были обнаружены и уничтожены вражеские позиции", - рассказали в группировке войск. В результате ночной работы дронов ВСУ было уничтожено одиннадцать позиций врага. Государственная пограничная служба продемонстрировала успешную работу украинских аэроразведчиков на видео. Что известно о дроне "Баба Яга" "Бабой Ягой" украинские бойцы прозвали большой беспилотник Vampir. Такое прозвище БпЛА получили из-за того, что работают только ночью, сбрасывая большое количество боеприпасов. БПЛА Vampire - украинского производства. Его разработку начали летом 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ. В его арсенале есть специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Также активно используется для дистанционного минирования и транспортировки полезных грузов. По словам операторов дрона, этот беспилотник имеет хорошую точность, радиосвязь и тепловизионную камеру. Благодаря большому весу, он одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса, причем максимально прицельно.