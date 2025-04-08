Ударный беспилотник "Баба Яга" уничтожил позиции россиян в Харьковской области
Украинские воины нанесли точные удары по оккупационной армии в Харьковской области. С помощью дрона уничтожили более десятка позиций россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
По информации ОСУВ, защитники ударили по позициям российских захватчиков с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".
"Благодаря аэроразведчикам 4 пограничного отряда в составе Сил обороны на Харьковском направлении были обнаружены и уничтожены вражеские позиции", - рассказали в группировке войск.
В результате ночной работы дронов ВСУ было уничтожено одиннадцать позиций врага.
Государственная пограничная служба продемонстрировала успешную работу украинских аэроразведчиков на видео.
Что известно о дроне "Баба Яга"
"Бабой Ягой" украинские бойцы прозвали большой беспилотник Vampir. Такое прозвище БпЛА получили из-за того, что работают только ночью, сбрасывая большое количество боеприпасов.
БПЛА Vampire - украинского производства. Его разработку начали летом 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.
В его арсенале есть специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Также активно используется для дистанционного минирования и транспортировки полезных грузов.
По словам операторов дрона, этот беспилотник имеет хорошую точность, радиосвязь и тепловизионную камеру. Благодаря большому весу, он одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса, причем максимально прицельно.
Успехи ВСУ в Харьковской области
Украинские бойцы также нанесли удар по технике россиян в Харьковской области. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.
Кроме того, украинские пограничники нанесли разгромный удар по расположению россиян в Харьковской области. Уничтожена техника и шесть позиций врага.
Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы также уничтожили 2 позиции, танк и 8 единиц транспорта россиян на Харьковщине.
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