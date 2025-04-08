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Ударный беспилотник "Баба Яга" уничтожил позиции россиян в Харьковской области

Вторник 08 апреля 2025 16:02
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Ударный беспилотник "Баба Яга" уничтожил позиции россиян в Харьковской области Фото: ВСУ с помощью дрона поразили позиции россиян (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Украинские воины нанесли точные удары по оккупационной армии в Харьковской области. С помощью дрона уничтожили более десятка позиций россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

По информации ОСУВ, защитники ударили по позициям российских захватчиков с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".

"Благодаря аэроразведчикам 4 пограничного отряда в составе Сил обороны на Харьковском направлении были обнаружены и уничтожены вражеские позиции", - рассказали в группировке войск.

В результате ночной работы дронов ВСУ было уничтожено одиннадцать позиций врага.

Государственная пограничная служба продемонстрировала успешную работу украинских аэроразведчиков на видео.

Что известно о дроне "Баба Яга"

"Бабой Ягой" украинские бойцы прозвали большой беспилотник Vampir. Такое прозвище БпЛА получили из-за того, что работают только ночью, сбрасывая большое количество боеприпасов.

БПЛА Vampire - украинского производства. Его разработку начали летом 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.

В его арсенале есть специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Также активно используется для дистанционного минирования и транспортировки полезных грузов.

По словам операторов дрона, этот беспилотник имеет хорошую точность, радиосвязь и тепловизионную камеру. Благодаря большому весу, он одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса, причем максимально прицельно.

Успехи ВСУ в Харьковской области

Украинские бойцы также нанесли удар по технике россиян в Харьковской области. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.

Кроме того, украинские пограничники нанесли разгромный удар по расположению россиян в Харьковской области. Уничтожена техника и шесть позиций врага.

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы также уничтожили 2 позиции, танк и 8 единиц транспорта россиян на Харьковщине.

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