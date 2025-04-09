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За сутки россияне потеряли 1270 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ

Среда 09 апреля 2025 07:32
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За сутки россияне потеряли 1270 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ Фото: россияне потеряли за сутки много живой силы и техники (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 8 на 9 апреля, россияне потеряли на фронте 1270 солдат, 10 боевых бронированных машин и 4 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 927 580 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 10 576 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 021 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 25 912 (+52) ед;
  • РСЗО - 1359 ед;
  • средства ПВО - 1127 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 973 (+56) ед;
  • крылатых ракет - 3145 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 345 (+118) ед;
  • специальной техники - 3792 ед.

За сутки россияне потеряли 1270 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 135 боевых столкновений. Самым горячим участком фронта остается Покровское направление.

Согласно оценки Института изучения войны (ISW), ВСУ держат ситуацию под контролем в районе Покровска и не позволяют врагу продвигаться дальше.

Минувшей ночью Украину снова атаковали российские дроны-камикадзе.

В результате прилетов в Харькове повреждены жилые дома в нескольких районах, в городе прогремели 20 взрывов.

В Днепре БпЛА повредили жилую инфраструктуру и газовую сеть.

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За сутки россияне потеряли 1270 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ
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