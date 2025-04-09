За сутки россияне потеряли 1270 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ
За последние сутки с 8 на 9 апреля, россияне потеряли на фронте 1270 солдат, 10 боевых бронированных машин и 4 танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 927 580 (+1270) человек ликвидировано;
- танков - 10 576 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 22 021 (+10) ед;
- артиллерийских систем - 25 912 (+52) ед;
- РСЗО - 1359 ед;
- средства ПВО - 1127 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 973 (+56) ед;
- крылатых ракет - 3145 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 43 345 (+118) ед;
- специальной техники - 3792 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 135 боевых столкновений. Самым горячим участком фронта остается Покровское направление.
Согласно оценки Института изучения войны (ISW), ВСУ держат ситуацию под контролем в районе Покровска и не позволяют врагу продвигаться дальше.
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