За сутки россияне потеряли 1270 солдат и более 180 единиц техники, - ВСУ

За последние сутки с 8 на 9 апреля, россияне потеряли на фронте 1270 солдат, 10 боевых бронированных машин и 4 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 135 боевых столкновений. Самым горячим участком фронта остается Покровское направление.

Согласно оценки Института изучения войны (ISW), ВСУ держат ситуацию под контролем в районе Покровска и не позволяют врагу продвигаться дальше.

Минувшей ночью Украину снова атаковали российские дроны-камикадзе.

В результате прилетов в Харькове повреждены жилые дома в нескольких районах, в городе прогремели 20 взрывов.

В Днепре БпЛА повредили жилую инфраструктуру и газовую сеть.

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