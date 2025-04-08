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ВСУ сбили самый дорогой российский дрон "Мерлин-ВР" на Лиманском направлении (видео)

Вторник 08 апреля 2025 11:56
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ВСУ сбили самый дорогой российский дрон "Мерлин-ВР" на Лиманском направлении (видео) Фото: ВСУ уничтожили российский БПЛА Мерлин ВР (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Вооруженные Силы Украины сбили российский разведывательный дрон "Мерлин-ВР" на Лиманском направлении. Это самый дорогой российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Лиманском направлении украинские зенитчики 63 бригады и артиллеристы из 45 ОАБр уничтожили вражеский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР".

С помощью усилий механизированной бригады и артиллерийского подразделения удалось не только добраться первыми, но и зафиксировать редкие кадры сбивания российского дрона.

"Мерлин-ВР"

Является одним из самых дорогих и эффективных беспилотников российского производства, со стоимостью более 300 тысяч долларов. Этот экспериментальный разведывательный дрон способен подниматься на высоту до 5 км, оставаться в воздухе до 10 часов и совершать полеты на расстояние до 600 км.

Однако ему не суждено было осуществить свою миссию: украинские военные сумели перехватить его на высоте, уничтожив с помощью точных ударов.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки обстановка на фронте оставалась чрезвычайно напряженной.

Всего зафиксировано 159 боевых столкновений по всей линии фронта. Российские войска продолжают активные штурмовые действия, массово применяя авиацию, артиллерию, беспилотники и другие средства поражения.

Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1290 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 43 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 107 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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