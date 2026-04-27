Минус пункты управления дронами и "Торнадо-С": Силы обороны ударили по тылам оккупантов
Украинские военные в течение суток нанесли серию ударов по объектам российских сил на оккупированных территориях, поразив склад боеприпасов, РСЗО и пункты управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в районе Селидово Донецкой области украинские военные поразили склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области под удар попала реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Степень ее повреждения пока уточняется.
Также поражены пункты управления беспилотниками противника в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожье.
Кроме этого, в районе Николаевки Запорожской области зафиксировано поражение ремонтного подразделения российских войск.
Информация о потерях противника и масштабах повреждений уточняется.
"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения боевого потенциала российских оккупационных войск", - отметили в Генштабе.
Другие удары
Накануне, 26 апреля, СБУ провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму. Под удар попали военно-морская база в Севастополе и аэродром "Бельбек".
По данным украинской стороны, поражены три боевых корабля. Также поврежден истребитель МиГ-31 и ряд объектов противовоздушной обороны.
В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские силы нашли слабое место в российской ПВО. Они активно его используют.
По их данным, за последние две недели Украина нанесла не менее 10 ударов по нефтегазовой инфраструктуре РФ. Это связывают с перегрузкой ПВО. Также выросли дальность и интенсивность атак с марта 2026 года.