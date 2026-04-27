Главная » Новости » Война в Украине

Минус пункты управления дронами и "Торнадо-С": Силы обороны ударили по тылам оккупантов

16:47 27.04.2026 Пн
2 мин
Какие еще цели попали под огонь Сил обороны?
aimg Мария Науменко
Минус пункты управления дронами и "Торнадо-С": Силы обороны ударили по тылам оккупантов Фото: реактивная система залпового огня "Торнадо-С" (defence.ua)

Украинские военные в течение суток нанесли серию ударов по объектам российских сил на оккупированных территориях, поразив склад боеприпасов, РСЗО и пункты управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: Россияне снова пытаются прорваться в Купянск через газовые трубы, - Трегубов

В частности, в районе Селидово Донецкой области украинские военные поразили склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области под удар попала реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Степень ее повреждения пока уточняется.

Также поражены пункты управления беспилотниками противника в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожье.

Кроме этого, в районе Николаевки Запорожской области зафиксировано поражение ремонтного подразделения российских войск.

Информация о потерях противника и масштабах повреждений уточняется.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения боевого потенциала российских оккупационных войск", - отметили в Генштабе.

Другие удары

Накануне, 26 апреля, СБУ провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму. Под удар попали военно-морская база в Севастополе и аэродром "Бельбек".

По данным украинской стороны, поражены три боевых корабля. Также поврежден истребитель МиГ-31 и ряд объектов противовоздушной обороны.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские силы нашли слабое место в российской ПВО. Они активно его используют.

По их данным, за последние две недели Украина нанесла не менее 10 ударов по нефтегазовой инфраструктуре РФ. Это связывают с перегрузкой ПВО. Также выросли дальность и интенсивность атак с марта 2026 года.

