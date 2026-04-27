Ситуация на юге обостряется: где РФ атакует больше всего

На южном направлении фиксируется рост интенсивности российских атак. Однако украинские войска удерживают ситуацию и на отдельных участках восстанавливают контроль над позициями.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты наращивают количество боевых столкновений, обстрелов, а также ударов дронами и авиацией. В частности, за минувшие сутки зафиксировано 26 авиационных ударов.

Наибольшая активность врага, как уточнил спикер, наблюдается на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Под ударами оказываются почти все населенные пункты вблизи линии фронта. В частности, массированному авиаудару подверглась Камышеваха в Запорожской области.

"Ситуация довольно непростая, но Силы обороны Украины действуют на некоторых участках фронта довольно уверенно, и мы возвращаем под контроль определенные позиции. Поэтому говорить о том, что враг имеет какие-то успехи у нас на юге, нельзя, потому что мы его бьем", - заявил Волошин.