Возле Запорожской АЭС дрон попал в здание, погиб человек, - МАГАТЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х .

Удар по мастерской: что произошло

Сегодня утром беспилотник попал в транспортную мастерскую вблизи площадки Запорожской атомной электростанции. В результате атаки погиб водитель.

Команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на месте, будет расследовать инцидент и продолжит следить за ситуацией на станции.

Что сказал генеральный директор МАГАТЭ

"Удары по АЭС или вблизи них могут угрожать ядерной безопасности и не должны происходить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.