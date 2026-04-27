ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Возле Запорожской АЭС дрон попал в здание, погиб человек, - МАГАТЭ

12:28 27.04.2026 Пн
1 мин
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал срочное заявление
aimg Елена Чупровская
Возле Запорожской АЭС дрон попал в здание, погиб человек, - МАГАТЭ Фото: МАГАТЭ расследует атаку дрона возле Запорожской АЭС и гибель человека (Getty Images)

Утром возле Запорожской атомной электростанции дрон убил водителя - удар пришелся по транспортной мастерской вблизи площадки станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х.

Читайте также: Россия пытается присоединить ЗАЭС к своей сети: в ISW заметили активность оккупантов

Удар по мастерской: что произошло

Сегодня утром беспилотник попал в транспортную мастерскую вблизи площадки Запорожской атомной электростанции. В результате атаки погиб водитель.

Команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на месте, будет расследовать инцидент и продолжит следить за ситуацией на станции.

Что сказал генеральный директор МАГАТЭ

"Удары по АЭС или вблизи них могут угрожать ядерной безопасности и не должны происходить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщало РБК-Украина, 26 апреля на Запорожской АЭС произошел 15-й блэкаут с момента оккупации в 2022 году. Из-за отключения линии электропередачи "Ферросплавная-1" станция почти полтора часа работала на 19 резервных дизельных генераторах.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под оккупацией с марта 2022 года. Тогда же вместе со станцией под контроль России попало ядерное топливо и технологии американской компании Westinghouse.

Новости
