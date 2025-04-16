ВСУ разгромили врага в Харьковской области: уничтожили БМП, "Уралы" и пехоту
Бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли жесткий удар по позициям российских оккупантов в Харьковской области. Уничтожили технику и пехоту российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью отдельную штурмовую бригаду.
Операторы беспилотных систем Третьей штурмовой бригады "поймали" вражеские цели на Харьковщине - боевую машину пехоты (БМП), несколько грузовиков "Урал", артиллерию и живую силу врага.
"Третья штурмовая продолжает кошмарить врага на отрезках Харьковщины. Развалили БМП-3, несколько Уралов, минуснули антенну и генератор. Поразили живую силу противника в укрытии, попали во вражескую арту, добили остатки пехоты", - рассказали военные.
Точную работу операторов бригады показали на видео.
Успехи украинских военных
Сегодня бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis обнаружили и поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" на Донецком направлении.
Также ударные дроны ВСУ поймали гаубицу и средства связи оккупантов. Потери противнику нанесли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги".
ВСУ уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.
Ранее украинские бойцы в Харьковской области нанесли точные удары и поразили танк, БМП, склад и пехоту оккупационной армии.
А украинские танкисты вплотную уничтожили позиции оккупантов в Донецкой области. Момент мощного удара показали на видео.
Потери России в войне
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 936 тысяч военных.
В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1050 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артиллерийских систем, 146 дронов и другую технику врага.
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