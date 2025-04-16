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ВСУ поразили российскую артиллерийскую установку "Акация" на Донецком направлении (видео)

Среда 16 апреля 2025 20:15
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ВСУ поразили российскую артиллерийскую установку "Акация" на Донецком направлении (видео) Фото: ВСУ поразили российскую артиллерийскую установку "Акация" на Донецком направлении (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 412 отдельного полка Беспилотных систем Nemesis обнаружили и поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" на Донецком направлении. Работу дронов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полка.

Как отмечается, "Акация" предназначена для уничтожения и подавления средств ядерного нападения, артиллерии, танков, живой силы, разрушения оборонительных сооружений противника и тому подобное. САУ оснащена оборудованием для самокопания, что позволяет за 20-40 минут оборудовать окоп для стрельбы.

"Однако эта "Акация" уже не будет стрелять, "Бомбер" Nemesis сделал ее небоеспособной и приблизил к состоянию лома в рамках задач по уничтожению вражеской артиллерии", - подчеркнули украинские бойцы.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 936 тысяч военных.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1050 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артиллерийских систем, 146 дронов и другую технику врага.

Также сегодня мы сообщали, что украинские воины нанесли точный удар по позициям российских оккупантов на Восточном направлении фронта. В итоге враг остался без связи и вооружения.

А украинские танкисты вплотную уничтожили позиции оккупантов в Донецкой области. Момент мощного удара показали на видео.

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