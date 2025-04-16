ВСУ поразили российскую артиллерийскую установку "Акация" на Донецком направлении (видео)

Бойцы 412 отдельного полка Беспилотных систем Nemesis обнаружили и поразили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" на Донецком направлении. Работу дронов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полка.