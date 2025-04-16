Россияне снова потеряли солдат: за сутки более 1000 военных

За последние сутки, с 15 на 16 апреля, российские потеряли на фронте 1050 солдат. Также ВСУ уничтожили более сотни дронов и автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 15 апреля, на фронте в течение суток произошло 87 боевых столкновений. Самыми горячими были Покровское, Торецкое и Лиманское направления.

В частности, на Покровском направлении враг пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжались. Также ВСУ обезвредили 200 оккупантов, из них 99 - безвозвратно.

Подробнее об отчете Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

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