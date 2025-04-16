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Россияне снова потеряли солдат: за сутки более 1000 военных

Среда 16 апреля 2025 08:00
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Россияне снова потеряли солдат: за сутки более 1000 военных Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 15 на 16 апреля, российские потеряли на фронте 1050 солдат. Также ВСУ уничтожили более сотни дронов и автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 936 210 (+1050) чел;
  • танков - 10 638 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 163 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 26 377 (+87) ед;
  • РСЗО - 1364 ед;
  • средства ПВО - 1132 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 32 837 (+146) ед;
  • крылатых ракет - 3145 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44 472 (+133) ед;
  • специальной техники - 3804 (+3) ед.

Россияне снова потеряли солдат: за сутки более 1000 военных

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 15 апреля, на фронте в течение суток произошло 87 боевых столкновений. Самыми горячими были Покровское, Торецкое и Лиманское направления.

В частности, на Покровском направлении враг пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжались. Также ВСУ обезвредили 200 оккупантов, из них 99 - безвозвратно.

Подробнее об отчете Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

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