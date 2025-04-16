Россияне снова потеряли солдат: за сутки более 1000 военных
За последние сутки, с 15 на 16 апреля, российские потеряли на фронте 1050 солдат. Также ВСУ уничтожили более сотни дронов и автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 936 210 (+1050) чел;
- танков - 10 638 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 22 163 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 26 377 (+87) ед;
- РСЗО - 1364 ед;
- средства ПВО - 1132 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 32 837 (+146) ед;
- крылатых ракет - 3145 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 44 472 (+133) ед;
- специальной техники - 3804 (+3) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер 15 апреля, на фронте в течение суток произошло 87 боевых столкновений. Самыми горячими были Покровское, Торецкое и Лиманское направления.
В частности, на Покровском направлении враг пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжались. Также ВСУ обезвредили 200 оккупантов, из них 99 - безвозвратно.
Подробнее об отчете Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.