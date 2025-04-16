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Спрятаться не удалось. Северская бригада вплотную уничтожила врага (видео)

Украина, Среда 16 апреля 2025 19:23
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Спрятаться не удалось. Северская бригада вплотную уничтожила врага (видео) Фото: Северская бригада разнесла позиции оккупантов с минимальной дистанции (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские танкисты вплотную уничтожили позиции оккупантов в Донецкой области. Момент мощного удара показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1 отдельную танковую Северскую бригаду.

"Танковые подразделения 1 отдельной танковой Северской бригады - ударная сила Сухопутных войск. Одно только появление боевых машин на поле боя - поддерживает и ободряет украинских воинов, на врага - наводит ужас", - отметили военные.

На видео видно, как украинский танк вплотную расстреливает позицию противника.

"Здания, в которых оккупанты пытались спрятаться, больше не являются безопасным укрытием, ведь танкисты работают точно и безжалостно. Враг пытался уничтожить танк артиллерийским огнем, однако у него ничего не получилось - экипаж вернулся невредимым!", - добавили военные.

В своем заявлении военные отметили, что современная война - это мощные выстрелы, маневры на минимальных расстояниях и смелость экипажей. По их словам, именно сочетание технологий и мастерства украинских воинов является решающим на поле боя.

Потери России в войне

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 936 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили более тысячи солдат. В то же время вчера, 15 апреля, украинские бойцы уничтожили:

  • 9 танков,
  • 13 боевых бронированных машин,
  • 87 артиллерийских систем,
  • 146 дронов и другую технику врага.

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