Спрятаться не удалось. Северская бригада вплотную уничтожила врага (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1 отдельную танковую Северскую бригаду .

"Танковые подразделения 1 отдельной танковой Северской бригады - ударная сила Сухопутных войск. Одно только появление боевых машин на поле боя - поддерживает и ободряет украинских воинов, на врага - наводит ужас", - отметили военные.

На видео видно, как украинский танк вплотную расстреливает позицию противника.

"Здания, в которых оккупанты пытались спрятаться, больше не являются безопасным укрытием, ведь танкисты работают точно и безжалостно. Враг пытался уничтожить танк артиллерийским огнем, однако у него ничего не получилось - экипаж вернулся невредимым!", - добавили военные.

В своем заявлении военные отметили, что современная война - это мощные выстрелы, маневры на минимальных расстояниях и смелость экипажей. По их словам, именно сочетание технологий и мастерства украинских воинов является решающим на поле боя.