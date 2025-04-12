ВСУ ликвидировали российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении (видео)

ВСУ уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Покровском направлении украинские силы нанесли очередной точный удар по бронетехнике российских войск. Операторы батальона беспилотных систем "Хищники высот" уничтожили танк Т-72 "Урал" - один из самых распространенных и опасных образцов бронетехники на вооружении армии РФ.

С помощью дрона-бомбера Nemesis украинские пилоты обнаружили цель, отработали с точностью и превратили танк в груду металла.

Т-72

Это основной боевой танк, разработанный в Советском Союзе еще в 1970-х годах. Несмотря на свой возраст, машина прошла ряд модернизаций и до сих пор представляет значительную угрозу на поле боя.

Танки этой серии имеют мощную 125-миллиметровую пушку, способную вести огонь как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами. Благодаря автомату заряжания Т-72 требует меньше экипажа, чем большинство аналогов, и способен быстро реагировать на изменение обстановки.

Его броня рассчитана на противостояние противотанковым средствам, а маневренность позволяет действовать в сложных условиях, включая штурмовые операции и поддержку прорывов.

Уничтожение такого танка является весомым ударом по боевому потенциалу противника.