Под прицелом склад боеприпасов и пункты управления РФ: ВСУ нанесли серию ударов
Силы обороны Украины в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистическим объектам российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Удары в Донецкой области
По данным Генштаба, в районе населенного пункта Кураховка, на временно оккупированной части Донецкой области, украинские подразделения поразили два пункта управления противника. Речь идет об объектах полкового и дивизионного уровней.
Кроме того, в том же районе зафиксировано попадание во вражеский склад боеприпасов, который обеспечивал потребности подразделений захватчиков.
Атаки на пункты управления БпЛА
Украинские защитники также продолжают системно уничтожать возможности врага в сфере беспилотной авиации. Подразделения Сил обороны нанесли удары по пунктам управления дронами россиян в районах:
- Успеновки (Запорожская область);
- Гуляйполя (Запорожская область).
В настоящее время продолжается уточнение потерь оккупационных войск в результате проведенных атак. В Генштабе подчеркнули, что подобные операции направлены на подрыв наступательного потенциала армии РФ.
Удары по важным объектам россиян
Напомним, 31 января стало известно, что Силы обороны Украины провели серию успешных атак на военные объекты врага как на временно оккупированных территориях, так и в тылу РФ.
В частности, в Луганской области в районе Каменки был поражен зенитный ракетный комплекс Тор-М1.
Кроме того, точные удары были нанесены по командным пунктам и складам в Запорожской и Донецкой областях. Тогда удалось уничтожить пункты управления беспилотниками в районах Ровнополья и Случовска.