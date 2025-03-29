ВСУ атаковали место запуска "Шахедов", а Путин готовится к войне с НАТО: новости за 28 марта

Авиация ВСУ атаковала место запуска "Шахедов" в Брянской области

Украинские защитники нанесли авиаудар по пограничному пункту пропуска "Погар" в Брянской области. Оттуда оккупанты запускали свои дроны-камикадзе.

Как сообщили в Генштабе, в результате украинской атаки была уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, системой видеонаблюдения и другими техническими средствами.

По предварительной информации, было ликвидировано от 15 до 40 российских оккупантов.

Военное командование подчеркнуло, что удар стал ответом на действия России, которая терроризирует мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины своими ударными беспилотниками.

Путин готовится к войне с НАТО через пять лет

Согласно докладу Федеральной разведывательной службы Германии и Бундесвера, российские власти, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО.

В отчете сказано, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.

Отмечается, что к концу десятилетия Россия может быть полностью готова к "широкомасштабной конвенциональной войне".

В то же время, по оценке литовской спецслужбы VSD, Кремль пока нет возможности напасть на весь Альянс. Однако россияне могут "проверить НАТО" небольшой военной операцией против одной или нескольких стран блока. И таким образом выяснить насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.

Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ в ближайшее время

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина уже скоро получит от Международного валютного фонда транш в размере 400 млн долларов. Для этого выполнены все условия.

"Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF и уже в ближайшее время Украина получит очередной транш объемом около 400 млн долларов США", - отметил глава украинского правительства.

Он уточнил, что вместе с таким траншем поддержка госбюджета Украины Фондом составит уже более 10 млрд долларов.

Украине расширили доступ к разведданным, военным складам и дали лицензии на ПВО

Как сообщил президент Владимир Зеленский, страны-партнеры пообещали предоставить Украине новую помощь. В частности, речь идет о лицензиях на производство противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным, соответствующим технологиям и спутникам, которые есть у европейских коллег.

"Далее мы договорились с некоторыми лидерами о нашем доступе к их складам с боеприпасами. Мы договорились о лицензиях на производство противовоздушной обороны", - добавил он.

Президент уточнил, что Украина также будет работать над получением лицензий на производство некоторых видов артиллерии.

При этом, как рассказал Зеленский, некоторые партнеры пообещали инвестировать в производство украинских дронов и ракет.

Швеция предоставит 7 млн евро на разминирование и дроны для Украины

Правительство Швеции поручило дополнительно предоставить 7 млн евро на разминирование и дроны для Украины. Решение принято в рамках участия в коалициях, сформированных при Контактной группе в формате "Рамштайн".

В частности, в рамках двух коалиций при Контактной группе по обороне (UDCG, Ukraine Defense Contact Group), 40 млн шведских крон будут предоставлены на поддержку разминирования, еще 40 млн крон - на дроны. По курсу на сегодня это около 7 млн евро.

Российский обстрел повредил газодобывающие объекты "Нафтогаза"

Российские войска снова атаковали объекты Группы "Нафтогаз", нанеся ущерб газодобывающим мощностям. Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру компании с начала полномасштабной войны и восьмая в этом году.

Пострадавших нет, специалисты работают над ликвидацией последствий.

В "Резерв+" будет 35 типов отсрочек

В "Резерв+" планируют запустить 35 новых типов отсрочек. Две из них могут появиться уже в ближайшее время.

"На этой неделе заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения. А сегодня хочу поделиться с вами, какие отсрочки появятся в приложении до конца мобилизации 8 мая", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам речь об отсрочках для:

людей с временной непригодностью к военной службе от 6 до 12 месяцев,

людей, которые имеют жену или мужа в армии и ребенка до 18 лет.

"Если говорить о планах до конца года, то мы, как я уже сказала, реализуем эту амбициозную цель - 35 типов отсрочек. Хотим закончить и закончим все необходимые подготовительные работы для того, чтобы запустить реформу ВВК и запускаем сервис опросов и учений в "Резерв+", - добавила Черногоренко.