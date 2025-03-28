Путин готовится к войне с НАТО. Немецкая разведка озвучила возможные сроки

Об этом говорится в новом докладе Федеральной разведывательной службы Германии и Бундесвера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

В отчете сказано, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.

Отмечается, что к концу десятилетия Россия может быть полностью готова к "широкомасштабной конвенциональной войне".

В то же время, по оценке литовской спецслужбы VSD, Кремль пока нет возможности напасть на весь Альянс. Однако россияне могут "проверить НАТО" небольшой военной операцией против одной или нескольких стран блока. И таким образом выяснить насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.

По данным доклада, несмотря на сосредоточенность российских войск в Украине, российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными. И тогда, когда война в Украине закончится, российские части могут быть быстро переброшены к границам со странами Балтии. Отмечается, что "российские потери восполняются", а оборонная промышленность страны производит больше, чем нужно для текущего конфликта.

Сейчас расходы РФ растут в рекордном темпе, и в 2025 году они достигнут около 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП. Если сравнивать с 2021 годом, то военный бюджет россиян фактически увеличился в четыре раза. По планам Кремля, численность армии должна вырасти до 1,5 миллиона человек, а объемы вооружения и техники на границе с НАТО - увеличиться на 30-50%.

Риск войны России и НАТО

После вторжения России в Украину, отношения между Кремлем и НАТО остаются напряженными. Российские власти периодически угрожают странам Альянса и используют для этого ядерную риторику и демонстративные военные учения вблизи границ НАТО

Несмотря на это западные партнеры продолжают поддерживать Украину. В частности, поставляют оружие и усиливают санкции против РФ.

Однако в прошлом году разведка Эстонии заявила, что Россия активно готовится к новому военному конфликту, который может включать столкновение с НАТО. А вот глава минобороны Германии Борис Писториус также допустил возможность войны между Россией и НАТО и призвал союзников быть готовыми к потенциальным угрозам.

На днях президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может совершить новое нападение через несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.