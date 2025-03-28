Ответный удар. Авиация ВСУ атаковала место запуска "Шахедов" в Брянской области
Украинские защитники нанесли авиаудар по пограничному пункту пропуска "Погар" в Брянской области. Оттуда оккупанты запускали свои дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
"27 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", который в районе Случовска (село - ред.) Брянской области РФ", - сказано в сообщении Генштаба.
В результате украинской атаки была уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, системой видеонаблюдения и другими техническими средствами.
В Генштабе уточнили, что, по предварительной информации, были ликвидированы от 15 до 40 российских оккупантов.
Военное командование подчеркнуло, что удар стал ответом на действия России, которая терроризирует мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины своими ударными беспилотниками.
"С локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских БПЛА. Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении", - добавили в Генштабе.
Атаки дронов
Напомним, российские оккупанты каждый день запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
Как отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, враг использует новую тактику. Россияне запускают по одному городу сразу большое количество дронов, чтобы продавить противовоздушную оборону.
В частности, несколько дней назад оккупанты атаковали Харьков "роем" "Шахедов".
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