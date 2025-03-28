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Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ, - Шмыгаль

Киев, Пятница 28 марта 2025 22:25
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Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина уже скоро получит от Международного валютного фонда транш в размере 400 млн долларов. Для этого выполнены все условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF и уже в ближайшее время Украина получит очередной транш объемом около 400 млн долларов США", - отметил глава украинского правительства.

Он уточнил, что вместе с таким траншем поддержка госбюджета Украины Фондом составит уже более 10 млрд долларов.

Шмыгаль поблагодарил МВФ за поддержку, которая способствует укреплению экономической стойкости Украины.

Обновлено 22:38

Глава НБУ Андрей Пышный подтвердил, что Совет директоров МВФ одобрил седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

"Очередной транш составит около 0,4 млрд долларов, а общая сумма поступлений по программе составит 10,1 млрд долларов", - добавил Пышный.

Он обратил внимание, что уровень выполнения Украиной требований в рамках EFF остается высоким. Был обновлен меморандум об экономической и финансовой политикой с МВФ.

"Мы уже работаем над задачами к восьмому просмотру", - рассказал Пышный.

Пересмотр программы EFF

Напомним, в конце февраля стало известно, что Украина и Международный валютный фонд договорились на уровне персонала о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Условием для получения нового транша, как обычно, было утверждение пересмотра Исполнительным советом директоров МВФ.

Полный объем такой программы составляет 15,5 млрд долларов.

К слову, ранее источники РБК-Украина рассказали, что Украина не выполнила несколько структурных маяков программы финансирования МВФ.

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