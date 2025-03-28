В "Резерв+" будет 35 типов отсрочек, две уже на подходе: какие запустят первыми

В "Резерв+" планируют запустить 35 новых типов отсрочек. Две из них могут появиться уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко в Facebook и эфире телемарафона.

"Нашу команду часто спрашивают "Какие отсрочки запустятся следующими в "Резерв+" и когда?" На этой неделе заработали отсрочки для людей с инвалидностью без пенсионного удостоверения. А сегодня хочу поделиться с вами, какие отсрочки появятся в приложении до конца мобилизации 8 мая", - заявила Черногоренко.

По ее словам речь об отсрочках для:

людей с временной непригодностью к военной службе от 6 до 12 месяцев,

людей, которые имеют жену или мужа в армии и ребенка до 18 лет.

"Если говорить о планах до конца года, то мы, как я уже сказала, реализуем эту амбициозную цель - 35 типов отсрочек. Хотим закончить и закончим все необходимые подготовительные работы для того, чтобы запустить реформу ВВК и запускаем сервис опросов и учений в "Резерв+", - заявила она.

Она также отметила, что запуск отсрочек - процесс объемный и многоуровневый. Для этого, по словам Черногоренко, необходимо согласовать доступ к реестрам различных министерств и организаций, взаимодействие между ними, а также понять, какой путь получения надо проработать, чтобы отсрочка генерировалась должным образом.

Заместитель главы Минобороны пояснила, что сейчас министерство набирает необходимый темп, чтобы запускать отсрочки системно.

"Потому что понимаем, что это важно для людей. Не собирать бумажки, не стоять в очереди в ТЦК, не видеть перед собой закрытую дверь в необходимый кабинет. Цель нашей команды - чтобы все отсрочки, которые существуют в законодательстве, можно было получить онлайн быстро и удобно. И мы дойдем до этого. Какой бы нелегкой прогулкой это ни было", - добавила она.