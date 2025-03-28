Швеция предоставит 7 млн евро на разминирование и дроны для Украины

Правительство Швеции поручило дополнительно предоставить 7 млн евро на разминирование и дроны для Украины. Решение принято в рамках участия в коалициях, сформированных при Контактной группе в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства Швеции.

В частности, в рамках двух коалиций при Контактной группе по обороне (UDCG, Ukraine Defense Contact Group), 40 млн шведских крон будут предоставлены на поддержку разминирования, еще 40 млн крон - на дроны. По курсу на сегодня это около 7 млн евро.

"Эта поддержка гарантирует, что Украина сможет развивать свои технологии беспилотников и способность разминирования. Это поможет украинской армии и украинскому обществу", - говорится в сообщении.

Справка

UDCG или Контактная группа по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) состоит из 57 стран. Она была создана для координации и синхронизации международных закупок оборонных материалов, производства материалов и поддержки самообороны Украины. Сейчас заседания проходят под председательством Великобритании.

В рамках UDCG было сформировано несколько оборонных коалиций для обеспечения долгосрочной поддержки обороны Украины. Швеция сейчас является членом шести из этих коалиций.

Помощь от Швеции

Напомним, Швеция оказывает Украине поддержку в различных сферах (гуманитарной, финансовой, военной и политической) после начала широкомасштабного вторжения российских оккупантов. И заявляет о намерении усилить помощь.