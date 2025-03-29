ЗСУ атакували місце запуску "Шахедів", а Путін готується до війни з НАТО: новини за 28 березня

Авіація ЗСУ атакувала місце запуску "Шахедів" у Брянській області

Українські захисники завдали авіаудару по прикордонному пункту пропуску "Погар" у Брянській області. Звідти окупанти запускали свої дрони-камікадзе.

Як повідомили у Генштабі, внаслідок української атаки було знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, системою відеоспостереження та іншими технічними засобами.

За попередньою інформацією, було ліквідовано від 15 до 40 російських окупантів.

Військове командування підкреслило, що удар став відповіддю на дії Росії, яка тероризує мирне населення і цивільну інфраструктуру України своїми ударними безпілотниками.

Путін готується до війни з НАТО через п'ять років

Згідно з доповіддю Федеральної розвідувальної служби Німеччини та Бундесверу, російська влада, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО.

У звіті сказано, що російський диктатор Володимир Путін сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.

Зазначається, що до кінця десятиліття Росія може бути повністю готова до "широкомасштабної конвенційної війни".

Водночас, за оцінкою литовської спецслужби VSD, Кремль поки що немає змоги напасти на весь Альянс. Однак росіяни можуть "перевірити НАТО" невеликою військовою операцією проти однієї або кількох країн блоку. І таким чином з'ясувати наскільки серйозно союз поставиться до своїх зобов'язань.

Україна найближчим часом отримає новий транш від МВФ

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна вже скоро отримає від Міжнародного валютного фонду транш у розмірі 400 млн доларів. Для цього виконано всі умови.

"Виконавча рада МВФ затвердила сьомий перегляд програми EFF і вже найближчим часом Україна отримає черговий транш обсягом близько 400 млн доларів США", - зазначив глава українського уряду.

Він уточнив, що разом із таким траншем підтримка держбюджету України Фондом становитиме вже понад 10 млрд доларів.

Україні розширили доступ до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО

Як повідомив президент Володимир Зеленський, країни-партнери пообіцяли надати Україні нову допомогу. Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, відповідних технологій і супутників, які є у європейських колег.

"Далі ми домовилися з деякими лідерами про наш доступ до їхніх складів з боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", - додав він.

Президент уточнив, що Україна також працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії.

При цьому, як розповів Зеленський, деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів і ракет.

Швеція надасть 7 млн євро на розмінування та дрони для України

Уряд Швеції доручив додатково надати 7 млн євро на розмінування та дрони для України. Рішення ухвалено в рамках участі в коаліціях, сформованих при Контактній групі у форматі "Рамштайн".

Зокрема, в рамках двох коаліцій при Контактній групі з оборони (UDCG, Ukraine Defense Contact Group), 40 млн шведських крон будуть надані на підтримку розмінування, ще 40 млн крон - на дрони. За курсом на сьогодні це близько 7 млн євро.

Російський обстріл пошкодив газовидобувні обʼєкти "Нафтогазу"

Російські війська знову атакували об'єкти Групи "Нафтогаз", завдавши шкоди газовидобувним потужностям. Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру компанії від початку повномасштабної війни та восьма цього року.

Постраждалих немає, фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

У "Резерв+" буде 35 типів відстрочок

У "Резерв+" планують запустити 35 нових типів відстрочок. Дві з них можуть з’явитися вже найближчим часом.

"Цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. А сьогодні хочу поділитися з вами, які відстрочки з’являться у застосунку до кінця мобілізації 8 травня", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами мова про відстрочки для:

людей з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців,

людей, які мають дружину чи чоловіка в війську та дитину до 18 років.

"Якщо говорити про плани до кінця року, то ми, як я вже сказала, реалізовуємо цю амбітну ціль - 35 типів відстрочок. Хочемо закінчити та закінчимо всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб запустити реформу ВЛК і запускаємо сервіс опитувань і навчань в "Резерв+", - додала Черногоренко.