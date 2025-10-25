ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

РосСМИ утверждают, что HIMARS якобы ударили по Белгородскому водохранилищу

Белгород, Суббота 25 октября 2025 03:15
РосСМИ утверждают, что HIMARS якобы ударили по Белгородскому водохранилищу Фото: в РФ говорят, что три ракеты HIMARS ударили по водохранилищу (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Маловичко Юлия

В России утверждают, что ВСУ якобы атаковали ракетами HIMARS плотину Белгородского водохранилища. В результате ударов есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский паблик в Telegram MNS.

"По нашей информации, гидротехническое сооружение было атаковано тремя реактивными снарядами HIMARS", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что в результате прилета повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

В то же время сказано, что после обследования гидротехнического объекта было установлено, что целостность плотины Белгородского водохранилища не нарушена.

"Угрозы затопления ближайшим населенным пунктам нет", - добавили в паблике.

Также MNS утверждает, что из-за атаки якобы пострадали два человека. Один из них росгвардеец.

Удары ВСУ и террор со стороны РФ

Отметим, что ВСУ время от времени атакуют военные объекты в РФ. Как правило, это удары по НПЗ, подстанциям врага либо другим объектам, которые поддерживают "военную машину" Кремля.

В то же время стоит отметить, какие атаки совершает РФ. Например, в июне 2023 года оккупанты нанесли удар по Каховской ГЭС в Украине, которая находится на базе Каховского водохранилища.

В результате в Херсонской области подтопило населенные пункты, местные власти объявили эвакуацию. Сообщалось о жертвах среди населения, а также экологической катастрофе в результате удара по ГЭС, негативных последствиях для флоры и фауны.

В 2025 году россияне пообещали восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта".

В "Центре противодействия информации" заявили, что на самом деле это лишь попытка создать иллюзию заботы о людях в оккупации и отвлечь внимание от собственных преступлений.

