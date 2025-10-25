РосСМИ утверждают, что HIMARS якобы ударили по Белгородскому водохранилищу
В России утверждают, что ВСУ якобы атаковали ракетами HIMARS плотину Белгородского водохранилища. В результате ударов есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский паблик в Telegram MNS.
"По нашей информации, гидротехническое сооружение было атаковано тремя реактивными снарядами HIMARS", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что в результате прилета повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.
В то же время сказано, что после обследования гидротехнического объекта было установлено, что целостность плотины Белгородского водохранилища не нарушена.
"Угрозы затопления ближайшим населенным пунктам нет", - добавили в паблике.
Также MNS утверждает, что из-за атаки якобы пострадали два человека. Один из них росгвардеец.
Удары ВСУ и террор со стороны РФ
Отметим, что ВСУ время от времени атакуют военные объекты в РФ. Как правило, это удары по НПЗ, подстанциям врага либо другим объектам, которые поддерживают "военную машину" Кремля.
В то же время стоит отметить, какие атаки совершает РФ. Например, в июне 2023 года оккупанты нанесли удар по Каховской ГЭС в Украине, которая находится на базе Каховского водохранилища.
В результате в Херсонской области подтопило населенные пункты, местные власти объявили эвакуацию. Сообщалось о жертвах среди населения, а также экологической катастрофе в результате удара по ГЭС, негативных последствиях для флоры и фауны.
В 2025 году россияне пообещали восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта".
В "Центре противодействия информации" заявили, что на самом деле это лишь попытка создать иллюзию заботы о людях в оккупации и отвлечь внимание от собственных преступлений.