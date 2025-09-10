Оккупанты обещают восстановить Каховское водохранилище: ЦПД раскрыл мотивы России
Российские оккупанты обещают восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта". Однако на самом деле это лишь попытка создать иллюзию заботы и отвлечь внимание от собственных преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным центра, глава оккупационной администрации на Херсонщине Владимир Сальдо пообещал восстановить Каховское водохранилище. Однако, он сразу подчеркнул, что это возможно только "после завершения конфликта".
Также кремлевский гауляйтер, пытаясь снять с России ответственность за подрыв Каховской ГЭС, в очередной раз повторил фейк о якобы разрушении дамбы в результате "ракетных ударов ВСУ".
"Хотя давно известно, что на самом деле дамбу Каховской ГЭС в июне 2023 года взорвали именно российские войска, и это подтверждают многочисленные международные расследования", - отметили в ЦПД.
В центре отметили, что разрушение Каховской ГЭС привело к масштабной техногенной катастрофе. Без воды остались сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на юге Украины, пострадали десятки населенных пунктов, а также были уничтожены уникальные экосистемы.
"Очевидно, что для оккупантов фраза "после завершения конфликта" на самом деле означает "никогда". А обещаниями восстановить водохранилище враг лишь пытается создать иллюзию "заботы" о жителях ВОТ и отвлечь внимание от собственных преступлений", - подчеркнули в ЦПД.
Подрыв Каховской ГЭС
Ночью 6 июня 2023 года российские силы осуществили подрыв Каховской гидроэлектростанции, что привело к серьезным последствиям.
Вода из водохранилища затопила многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Самая сложная ситуация на тот момент наблюдалась именно в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Вражеские силы отказывались эвакуировать гражданское население, а также усложняли спасение людей обстрелами.